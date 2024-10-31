Основной поставщик банок для пива объяснил отказ от объема 0,5 л

«Переход на нее крупными производителями напитков начался еще в 2016 году. В то же время спрос на банку объемом 0,5 л со стороны представителей пищевой индустрии ежегодно падал на двузначные величины. К 2024 году он снизился до минимальных показателей, и выпуск составил 1% объема рынка», — пояснили в «Арнест Упаковочные Решения».