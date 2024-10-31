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Основной поставщик банок для пива объяснил отказ от объема 0,5 л

«Арнест» — крупнейший поставщик алюминиевых банок в России — свернул производство тары объемом 0,5 л из-за невостребованности среди производителей. Ее заменили банками по 0,45 л.

Источник: РИА "Новости"

Крупнейший в России поставщик алюминиевых банок «Арнест Упаковочные Решения» решил отказаться от выпуска тары объемом 0,5 л, поскольку она не востребована производителями, сообщили РБК в пресс-службе компании. Ранее о данном решении сообщил Mash со ссылкой на письмо поставщика одному из клиентов.

В компании подчеркнули, что спрос на банку объемом 0,45 л, на которую осуществлен переход, «неизменно увеличивался на протяжении длительного времени».

«Переход на нее крупными производителями напитков начался еще в 2016 году. В то же время спрос на банку объемом 0,5 л со стороны представителей пищевой индустрии ежегодно падал на двузначные величины. К 2024 году он снизился до минимальных показателей, и выпуск составил 1% объема рынка», — пояснили в «Арнест Упаковочные Решения».

Компания поэтапно переводила свои производственные линии на формат 0,45 л по мере того, как менялись запросы производителей напитков, добавили там.

Ранее телеграм-канал Mash опубликовал внутреннее письмо компании ООО «Урбан Крафт» — поставщика алюминиевых банок для розлива алкогольных и безалкогольных напитков. В нем компания просила клиентов заказывать тару объемом 0,45 л, ссылаясь на то, что «Арнест Упаковочные Решения» решил снять с производства полулитровые банки.

В сентябре 2022 года «Арнест» приобрел российские активы американского производителя алюминиевой банки Ball Corporation. В сделку вошли три завода — в Московской, Ленинградской и Челябинской областях. Ее стоимость составила $530 млн, при этом американская компания получила опцион на обратный выкуп своих предприятий.

В 2021 году, до совершения сделки, Ball Corporation занимала около 70% внутреннего рынка по производству алюминиевых банок, по данным ГК «Арнест» (с четвертого квартала 2022 года переименовалась в «Арнест Упаковочные Решения»). Покупка активов сделала компанию крупнейшим производителем алюминиевых банок в России.