Необычные завещания миллионеров: 6 эксцентричных случаев

И еще один экстравагантный пункт из его завещания — 500 тысяч долларов Миллар пообещал жительнице Торонто (сам адвокат был родом из Торонто), которая родит больше всего детей от одного мужчины в течение 10 лет после его смерти. Это время в истории города называют «Большой гонкой аистов», в ней победили три женщины, родившие по девять детей.