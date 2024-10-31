Необычные завещания миллионеров: 6 эксцентричных случаев

Роджер Доркас: состояние, оставленное собаке
Одна из самых абсурдных историй связана с завещанием кинопродюсера Роджера Доркаса, который оставил все свои сбережения своей собаке Максимилиану, а жене оставил всего 1 цент.
Еще при жизни Роджер Доркас сделал собаке человеческие документы. После вступления завещания в силу жена вышла замуж за собаку, а после ее смерти вступила в законное наследство.
Карл Лагерфельд: состояние, завещанное кошке
Великий законодатель моды Карл Лагерфельд был известен своей любовью к кошке Шуппета, которая красуется на многих изделиях модельера. Именно поэтому большую часть своего состояния Лагерфельд отписал именно ей.
Чарлз Миллар: любитель шуток при жизни и после смерти
Известный канадский адвокат Чарлз Миллар любил шутить над людьми, поэтому его завещание стало целым шоу, в котором он прописал свои необыкновенные условия для его получения, говорит Ламия Мамедова.
Так, он завещал трем активистам, яро боровшимся против скачек акции клуба, с которым они вели борьбу, акции на 25000 долларов. Активистам, которые выступали против алкоголя, было завещано акций на 700000 долларов пивоваренного завода, при условии, что они будут активно заниматься делами компании.
Трем людям, которые ненавидели друг друга, он завещал свою виллу.
И еще один экстравагантный пункт из его завещания — 500 тысяч долларов Миллар пообещал жительнице Торонто (сам адвокат был родом из Торонто), которая родит больше всего детей от одного мужчины в течение 10 лет после его смерти. Это время в истории города называют «Большой гонкой аистов», в ней победили три женщины, родившие по девять детей.
Самуэль Братт: любовь к сигаретам
Заядлый курильщик Самуэль Братт не представлял своей жизни без этой вредной привычки. Переживая за здоровье мужа, его жена пыталась бороться с этим. Братт нашел способ расплатиться с супругой — для вступления в наследство ей необходимо было выкуривать по 5 сигар в день.
Леона Хемсли: собака важнее внуков
Миллионерша Леона Хемсли завещала каждому своему внуку по пять миллионов долларов, а своей собаке она завещала десять миллионов. Также, согласно завещанию Леоны, после смерти ее любимого пса необходимо было похоронить рядом с ней, в мавзолее за полмиллиона долларов.
Хуан Потомаки: Бедный Йорик
Актер Хуан Потомаки завещал все свое состояние в 100000 долларов театру, в котором проработал всю жизнь. Однако при одном очень странном условии — после своей смерти он должен был продолжить выступать на сцене.
Как это возможно? Потомаки все продумал и завещал театру свой череп для великой постановки «Гамлета». Театр выполнил последнюю волю своего сотрудника, рассказала Ламия Мамедова.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».