Накопанный эффект: в России начали расти цены на картофель

Стоимость картофеля увеличивается в России третью неделю подряд, в то время как сбор урожая практически завершился. По данным Росстата, с 8 по 14 октября овощ подорожал на 1,3%, с 15 по 21 октября — на 2%, а с 22 по 28 октября еще на 3,1%. Всего же с начала года стоимость картофеля выросла на 54,7%. Увеличение цены в рознице зафиксировали в некоторых регионах. По предварительным данным Минсельхоза, в этом году собрано на 15% меньше урожая. В ведомстве сообщили, что уже принимают меры по сдерживанию цен. Производители объясняют удорожание аномальной погодой, а также сокращением посевных площадей. В Ассоциации компаний розничной торговли в свою очередь отмечают, что торговые сети принимают все усилия, чтобы не допустить дальнейшего подорожания овоща для потребителей.