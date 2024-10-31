Накопанный эффект: в России начали расти цены на картофель

Стоимость картофеля увеличивается в России третью неделю подряд, в то время как сбор урожая практически завершился. По данным Росстата, с 8 по 14 октября овощ подорожал на 1,3%, с 15 по 21 октября — на 2%, а с 22 по 28 октября еще на 3,1%. Всего же с начала года стоимость картофеля выросла на 54,7%. Увеличение цены в рознице зафиксировали в некоторых регионах. По предварительным данным Минсельхоза, в этом году собрано на 15% меньше урожая. В ведомстве сообщили, что уже принимают меры по сдерживанию цен. Производители объясняют удорожание аномальной погодой, а также сокращением посевных площадей. В Ассоциации компаний розничной торговли в свою очередь отмечают, что торговые сети принимают все усилия, чтобы не допустить дальнейшего подорожания овоща для потребителей.
Почему в России дорожает картофель
Картофель в России дорожает третью неделю подряд, несмотря на завершение сезона сбора урожая. Так, по данным Росстата, с 8 по 14 октября цены выросли на 1,3%, с 15 по 21 октября — на 2%, а с 22 по 28 октября еще на 3,1%. При этом с начала года стоимость овоща, только по официальным данным, увеличилась на 54,7%.Увеличение цены в рознице зафиксировали статистические ведомства в ряде регионов. В частности, в Башкирии с 14 по 21 октября овощ подорожал на 2,95%, в Мурманской области за эту же неделю — на 4,1%, в Псковской — на 2,24%, в Оренбургской — на 2,9%, а в Волгоградской — на 5,9%.
Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников объяснил сложившуюся ситуацию несколькими факторами.
— В прошлом году был убран рекордный урожай картофеля — 8,6 млн т. Оптово-отпускная цена на него у сельхозпроизводителей до мая этого года была в коридоре 11−12 рублей за 1 кг. То есть аграрии торговали своей продукцией либо на уровне себестоимости, либо ниже нее. Поэтому на фоне уровня прошлого года рост цен есть, — пояснил «Известиям» представитель бизнеса.
Кроме того, по его словам, на фоне прошлогодней нерентабельности под урожай 2024 года была сокращена посевная площадь. Алексей Красильников считает, что, скорее всего, подтвердится осторожный прогноз Минсельхоза о том, что в этом году валовый сбор урожая будет на уровне 7,2−7,3 млн т.
В ведомстве сообщали, что сбор картофеля по состоянию на 10 октября составил 5,6 млн т, что примерно на 15% ниже уровня аналогичного периода 2023-го.— Сейчас уборка уже заканчивается, по некоторым данным, в настоящее время накопано чуть менее 7 млн т. Есть недобор картофеля в ведущих регионах-производителях. Это прежде всего Брянская, Нижегородская, Московская, Тульская области. Тут мы видим существенное отставание от прошлогодних результатов. Помимо сокращения площадей это объясняется аномальной погодой, — объяснил эксперт.
Например, Брянская область пострадала от засухи, а на севере Московской области, наоборот, было переувлажнение. Поэтому в этом году мы наблюдаем недостаток отборного, крупного картофеля, который идет в торговые сети, пояснил аграрий.
— При этом дефицита картофеля мы не ожидаем, хотя и снижения цен до уровня 2023 года ждать тоже не стоит. Это обусловлено затратами на хранение, удорожанием логистики и кредитов. Кроме того, наблюдается острый дефицит рабочих рук. По данным Минсельхоза, 200 тыс. рук необходимо дополнительно привлечь в аграрный сектор. В этом сезоне все отмечают резкий рост затрат на ручную уборку, — отметил Алексей Красильников.
Справка «Известий»
Картофель входит в перечень социально значимых продуктов. Сегодня в такой перечень продуктов первой необходимости также относят 24 наименования, в числе которых сливочное и подсолнечное масло, говядина, свинина, баранина — кроме бескостного мяса, мороженая неразделанная рыба, молоко, яйца, сахар, соль, черный чай, пшеничная мука и др.
«Известия» направили запрос в Росстат.
В пресс-службе Минсельхоза заявили, что ситуация на продовольственном рынке, в том числе по картофелю и овощам, находится под постоянным вниманием министерства и других заинтересованных ведомств.
«Относительно картофеля стоит отметить, что рекордный урожай прошлого года привел к существенному снижению цен на эту продукцию. В 2024-м производство культуры сократилось из-за неблагоприятных погодных условий, снижение предложения оказывает определенное давление на цены. Вместе с тем сегодня картофель у производителей стоит 22,4 рубля за 1 кг, что ниже, чем, например, за аналогичный период 2021 года (23,6 рубля за килограмм). Таким образом, повышение наблюдается только по отношению к низкой базе 2023 года», — пояснили в министерстве.
Для сдерживания роста цен Минсельхоз принимает ряд мер. В частности, планируется внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) предложение по установлению льготы в виде квоты на беспошлинный ввоз картофеля с марта 2025 года, пояснили в пресс-службе.
Кроме того, совместно с Минпромторгом прорабатывается возможность выстраивания долгосрочных отношений между торговыми сетями и поставщиками овощной продукции из стран СНГ в целях замещения импорта из дальнего зарубежья.
Также до 31 декабря включительно продлено действие льготного железнодорожного тарифа, в рамках которого осуществляется перевозка овощной продукции в направлении Дальневосточного федерального округа. Кроме того, продолжается реализация отдельного федерального проекта, направленного на стимулирование производства картофеля и овощей.
«В целом, несмотря на беспрецедентно сложные погодные условия этого года, урожай картофеля в этом году ожидается на уровне 2022 года, что в совокупности с поставками из дружественных стран — в первую очередь Египта и Азербайджана — позволит полностью обеспечить внутренние потребности России в этой продукции», — отметили в министерстве.
В ФАС отметили, что в настоящее время антимонопольная служба продолжает анализ ценообразования на указанную продукцию. Вместе с тем рынок картофеля как в оптовом, так и в розничном звене характеризуется большим количеством участников и является конкурентным. Изменение цен зависит от объема предложения и спроса, сказали «Известиям» там.
Чем бизнес объясняет подорожание
Климатические условия этого года способствовали тому, что товарного картофеля сейчас меньше, чем в прошлом году. Кроме того, растет себестоимость производства, в том числе за счет дорогих кредитов, сообщил «Известиям» председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов.
Это мнение отчасти разделяет руководитель по хоздеятельности крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ) «Виктория» из Брянской области Антон Бибик. При этом аграрий называет и другие причины.
— Ситуация с ростом цен на картофель возникла из-за того, что в России нет плановости в его производстве. В предыдущие два года картофеля в стране сажали много, например, в 2023-м собрали 8,5 млн т. В 2024-м производители решили, что им неинтересно выращивать такое количество, и сократили площади, — пояснил он.
Кроме того, из-за низкой рентабельности многие маленькие хозяйства ушли с рынка. Заменить сократившиеся площади могли бы крупные агрохолдинги, но они этого не сделали, отметил Антон Бибик.
— Поэтому образовалась воронка по нехватке корнеплода. Плюс оказали влияние сложные погодные условия: засуха повлияла на то, что урожайность в этом году меньше. Отпускная цена хозяйств сегодня уже выше, чем в некоторых торговых сетях. Это происходит потому, что крупные торговые сети подписали агроконтракты, по которым картофель идет в сети по фиксированной низкой цене, отталкиваясь от предыдущего сезона, — отметил он.
Владелец ООО «Ручьи» из Пскова Марк Леонтьев считает, что рост цен на картофель начался из-за того, что торговые сети стали скупать корнеплод у производителей.
— Сетевые магазины массово обращаются на предприятия и предлагают свою ценовую политику на две-три недели вперед по 40−45 рублей за 1 кг. Естественно, многие соглашаются, тем более что это покрытие издержек прошлого года, когда производители продавали картофель по 4−6 рублей за 1 кг. Этот год просто окупает прошлый и позапрошлый года, — пояснил представитель бизнеса.
Он согласен с тем, что позже цена на картофель вырастет и в самих торговых сетях, когда у производителей этого овоща уже не будет.
— Причем в Белоруссии точно такие уже цены. Сейчас в оптовой закупке он стоит 37 рублей за 1 кг, — утверждает Марк Леонтьев.
В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), напротив, сообщили, что торговые сети смягчают ценовое давление.
— С начала года ритейлеры продают самые ходовые позиции картофеля с отрицательной наценкой, удерживают розничную стоимость на овощ первой цены ниже закупочной и растягивают подорожание во времени, снижая его воздействие на потребителей, — заявил «Известиям» председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.
В числе причин такого роста цен он назвал снижение посевов после рекордного урожая и низких цен в прошлом году, увеличение издержек производителей, рост логистических затрат, влияние кадрового дефицита, а также аномальных заморозков в мае, из-за которых в значительной части регионов пришлось отложить сроки посева.
— Снижение цен на картофель нового урожая нивелировалось инфляцией издержек российских поставщиков и влиянием высокой ключевой ставки, поэтому закупочные цены снова пошли вверх, — отметил представитель бизнеса.
По его словам, торговые сети прилагают все усилия, чтобы не допустить резкого подорожания овоща для потребителей, в том числе развивая прямые поставки от небольших фермерских хозяйств. Средняя розничная стоимость картофеля первой цены в крупных торговых сетях сейчас составляет 36 рублей за 1 кг. Это почти на 20% меньше, чем в среднем по стране, подчеркнул Игорь Караваев.