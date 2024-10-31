Набиуллина заявила о беспрецедентной ситуации в экономике

Главным барьером для роста экономики без состояния перегрева Набиуллина назвала нехватку производственных мощностей, а не недостаток кредитования. Более того, уверена она, без высокой ставки предприятия стали бы брать гораздо больше кредитов, так что ситуация вылилась бы в гораздо более высокую инфляцию.