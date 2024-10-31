Набиуллина рассказала о перспективе возврата замороженных активов

«Я, к сожалению, вынуждена буду ответить ровно так, как я раньше отвечала. Работа ведется, но считаю, раскрытие деталей этой работы будет иметь крайне негативные последствия. Раскрытие в публичном поле этой работы невозможно», — ответила Набиуллина на вопрос депутатов, почему ЦБ не подает в суд, была ли проведена конкретная работа по возврату денег, и есть какие-то перспективы вернуть эти запасы.
Заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков на прошлой неделе назвал решение стран «Большой семерки» (G7) предоставить заем Украине с погашением доходами от замороженных суверенных активов РФ прецедентом и заявил, что этот шаг изменит мировоззрение всех стран о том, что такое золотовалютные резервы.