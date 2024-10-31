Набиуллина назвала барьеры для роста экономики РФ

«Мы внимательно наблюдаем за финансовым состоянием компаний и видим, что большинство из них вполне устойчивы. <…> Здесь у нас сейчас нет другого пути, кроме увеличения производительности труда для того, чтобы преодолеть дефицит кадров. И дефицит кадров, а не цена кредитов и даже не недостаток мощностей сейчас самый главный барьер для роста экономики. И об этом говорят сами предприятия», — сказала Набиуллина.