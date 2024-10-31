Мосбиржа заявила об «откате» в практике торговли бондами

В январе—сентябре 2024 года на вторичном рынке корпоративных облигаций 31% объема приходилось на сделки на внебиржевом рынке, следует из презентации директора рынка облигаций Московской биржи Глеба Шевеленкова, представленной на облигационном форуме «Эксперт РА». В кулуарах форума топ-менеджер площадки пояснил журналистам, что переток ликвидности и такая фрагментация «не является для нас всех, участников рынка, положительной».
До 2023 года объем внебиржевых сделок на вторичном рынке облигаций последовательно сокращался, следует из презентации Шевеленкова. В 2021 году на такие сделки приходилось 41% объема, в 2022-м — 30%, в 2023-м — только 13%.
«А вот сейчас мы видим, что идет откат куда-то в практику прежних лет, от которой по идее рынок отказывается. Потому что это менее технологично, это так или иначе операции, сделанные не в стандартной инфраструктуре, а какими-то более упрощенными методами. Естественно, эта ликвидность, ее ценообразование, не попадает в общие пулы информации. Здесь возникла некая фрагментация, которая не является для всего рынка положительной», — прокомментировал ситуацию Шевеленков.
С ростом внебиржевых сделок снижается доля биржевых, соответственно. Из презентации топ-менеджера торговой площадки следует, что в январе—сентябре 2024 года на сделки на бирже пришлось 55% от всего объема торгов облигациями на вторичном рынке. Это минимальное значение за три с половиной года (более раннюю статистику биржа не раскрывала). На максимуме доля биржевых сделок была в 2023 году — 74%. В 2021 году, когда внебиржевой сегмент также был значительным (41%), объем сделок на бирже был больше — 59%.
Второй тренд на рынке облигаций 2024-го — рост перепродаж бумаг в первый день их размещения. В январе—сентябре в первый день листинга на вторичном рынке было перепродано 40% от размещенного объема бумаг (без учета банковских облигаций), указано в презентации Шевеленкова. В 2023 году в первый день на вторичке перепродавали лишь 23%, в 2022-м — 16%, в 2021-м и 2020-м — 8 и 2% соответственно.
Почему растет объем внебиржевых сделок
Рост внебиржевых сделок — это не системная история, а изменение в поведении некоторых участников рынка, уточнил Шевеленков. Конкретные причины роста внебиржевых сделок Шевеленков не назвал, но отметил, что биржа «пытается понять, зачем, почему или вследствие чего» сложилась такая тенденция.
Руководитель направления анализа рынка облигаций инвестбанка «Синара» Александр Афонин считает, что, скорее, стоит говорить не о росте внебиржевых сделок, а о сокращении биржевых. «На фоне коррекции, которая затронула все сегменты долгового рынка, крупные игроки не спешат избавляться от бумаг, поэтому купить большую позицию на рынке становится все сложнее. С другой стороны, продажа большого объема в рынок тоже может потребовать много времени, а в условиях сильно растущих ставок временной фактор становится критичным. Поэтому участники рынка ищут необходимые позиции друг у друга и это ведет к росту доли внебиржевых сделок», — предполагает эксперт.
«Ключевыми участниками рынка долга вообще являются банки, и они периодически могут проводить сделки с бондами напрямую — как с эмитентами, так и друг с другом. Также банки часто выступают организаторами размещений облигаций, в рамках которых могут держать значительные объемы размещаемых выпусков», — объясняет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.
Кроме того, государство может оказывать поддержку значимым госкорпорациям через покупку их облигаций и это внебиржевые сделки, предполагает эксперт. «Вероятно, вторичный рынок у таких облигаций тоже есть и он живет какой-то своей жизнью», — допускает Рокотянская.
«Второе предположение — валютный рынок страны переживает трансформацию в связи с санкционным давлением. Сейчас мало кто понимает, как он работает. Так что обращение валютных и квазивалютных облигаций вполне может перемещаться на внебиржу», — не исключает эксперт.
В обзоре рисков финансовых рынков Банка России за сентябрь указано, что банки владеют 46% всего объема юаневых корпоративных облигаций в обращении. При этом основной объем облигаций — 28% — находится во владении всего трех участников, указывал ЦБ.
«Можно предположить, что эти крупнейшие держатели знают друг о друге, остальные участники рынка знают об этих трех держателях, а значит, в теории возможно заключение сделок купли-продажи без участия биржи», — допускает Рокотянская.
Почему растут перепродажи облигаций
Рост перепродаж в первый день говорит о том, что «можно сделать комплимент» инвестбанкам (они занимаются размещением облигаций), которые «фактически любой ценой закрывают потребности эмитента» по размещению, подчеркнул Шевеленков. Перепродажи проходят ниже номинальной стоимости, указал он. «Это означает, что команды DCM (Debt Capital Markets — долговой сегмент рынка капитала. — РБК) работают максимально, для того чтобы удовлетворить потребности эмитента, и в каком-то смысле берут на себя дополнительные косты (расходы. — РБК)», — считает Шевеленков.
«Обратите внимание, что эта жесткость поведения стала наблюдаться в этом году. Не стану комментировать, в чем причина, инструменты ли поменялись, флоатеры, ставка ли, но хочу сказать, что механика первичного рынка поменялась, поменялась заметно», — констатировал топ-менеджер Мосбиржи.
Рост перепродаж облигаций в первый день размещения в большинстве случаев может быть связан с андеррайтингом организаторов, говорит аналитик ФГ «Финам» Никита Бороданов. «Организаторы берут бумаги при первичном размещении себе на позицию, а в дальнейшем продают. При этом зачастую организатор может продать бумагу на вторичке чуть дешевле на несколько базисных пунктов и ему это все равно будет выгодно из-за наличия комиссии за андеррайтинг», — объясняет эксперт.
О том, что перепродажи могут осуществлять сами организаторы выпусков, говорит и Рокотянская. «Предполагаю, что могут перепродавать в первый день те, у кого есть преимущество, — например, в виде крупного пакета, купленного с дисконтом при первичном размещении. Возможно, какие-то объемы бумаг могут оставаться у организаторов и андеррайтеров размещений», — отмечает она.
Для самой бумаги ее быстрая перепродажа не является негативом, продолжает Бороданов. «При сложившихся процессах первичных размещений она зачастую неизбежна. В некоторых случаях организаторы могут создать негатив и вызвать падение цены бумаги, если продадут ее сразу по сильно заниженной цене, уходя в ноль, чтобы не держать позицию. Однако в большинстве случаев это необходимый закономерный процесс, который, наоборот, поддерживает ликвидность и помогает эмитентам размещаться необходимыми объемами», — поясняет эксперт.