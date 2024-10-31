Мосбиржа заявила об «откате» в практике торговли бондами

«А вот сейчас мы видим, что идет откат куда-то в практику прежних лет, от которой по идее рынок отказывается. Потому что это менее технологично, это так или иначе операции, сделанные не в стандартной инфраструктуре, а какими-то более упрощенными методами. Естественно, эта ликвидность, ее ценообразование, не попадает в общие пулы информации. Здесь возникла некая фрагментация, которая не является для всего рынка положительной», — прокомментировал ситуацию Шевеленков.