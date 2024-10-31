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Мишустин призвал внести поправки к бюджету как можно быстрее

Важно усилить акценты в самых главных вопросах, в которых предстоит продвинуться в перспективе ближайших трех лет, отметил премьер-министр.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал максимально быстро направить в Госдуму поправки к проекту бюджета на ближайшие три года.

«Теперь нужно, конечно, оперативно направить предложения в Госдуму, чтобы была возможность их детально проработать на профильных комитетах с депутатами Госдумы и принять ко второму чтению (проекта бюджета — прим. ТАСС)», — сказал председатель правительства на заседании кабинета министров.

По словам Мишустина, предлагаемые в проект бюджета «изменения призваны уточнить проект бюджета, важно усилить акценты в самых главных вопросах, в которых предстоит продвинуться в перспективе ближайших трех лет». На заседании министр финансов Антон Силуанов представил поправки к проекту бюджета. Их подготовлено около 900, перераспределяются порядка 7 трлн руб.