Мишустин призвал внести поправки к бюджету как можно быстрее

«Теперь нужно, конечно, оперативно направить предложения в Госдуму, чтобы была возможность их детально проработать на профильных комитетах с депутатами Госдумы и принять ко второму чтению (проекта бюджета — прим. ТАСС)», — сказал председатель правительства на заседании кабинета министров.