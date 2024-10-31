МЭР оценивает потенциал роста экономики РФ на уровне выше 1,5−2%

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития России полагает, что потенциал роста российской экономики выше 1,5−2%. Такое мнение высказала замминистра Полина Крючкова в Госдуме.
«У нас также есть консервативный сценарий — что-то среднее между инфляционным и кризисным сценарием Банка России, но мы тоже его считаем маловероятным, — сказала она. — С нашей точки зрения потенциал (роста) экономики, скорее всего, выше, не 1,5−2%».
Говоря об аргументах министерства, Крючкова обратила внимание на темпы роста инвестиций в стране за последние годы.
«Статистика показывает достаточно здоровый инвестиционный рост. Сначала основной прирост был в зданиях и сооружениях, потом он сдвинулся в сторону машин и оборудования, и нематериальных активов. Все эти инвестиции будут давать отдачу, что повышает экономический потенциал», — продолжила замминистра, указав также на второй важный момент — это задачи по росту производительности труда.
Минэкономразвития в сентябре повысило прогноз роста ВВП России в 2024 году до 3,9% с 2,8%, в 2025 году — до 2,5% с 2,3%.