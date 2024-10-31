МЭР оценивает потенциал роста экономики РФ на уровне выше 1,5−2%

«Статистика показывает достаточно здоровый инвестиционный рост. Сначала основной прирост был в зданиях и сооружениях, потом он сдвинулся в сторону машин и оборудования, и нематериальных активов. Все эти инвестиции будут давать отдачу, что повышает экономический потенциал», — продолжила замминистра, указав также на второй важный момент — это задачи по росту производительности труда.