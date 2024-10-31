Ксения Юдаева покидает пост советника председателя ЦБ

Ранее в Минфине сообщали, что Юдаева выдвинута в качестве кандидата на пост исполнительного директора в Международном валютном фонде (МВФ) от Российской Федерации для последующего участия в голосовании в соответствии с поручением правительства РФ и правилами МВФ. Процедура голосования по кандидатуре Юдаевой на пост исполнительного директора от РФ в МВФ еще не завершена, сообщала в сентябре официальный представитель МВФ Джули Козак.