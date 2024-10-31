Ксения Юдаева покидает пост советника председателя ЦБ

«Ксения Юдаева, советник председателя Банка России, а ранее первый заместитель председателя Банка России и член совета директоров Банка России, приняла решение продолжить свою карьеру вне Банка России», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что Юдаева покидает свою должность 31 октября.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что Юдаева внесла неоценимый вклад в становление ЦБ как современного института. «Именно она помогла внедрить механизм таргетирования инфляции. Вместе с ней мы проходили через череду кризисов. И каждый раз ее знания, умение видеть картину целиком, острота реакции помогали формулировать точный ответ на эти вызовы», — передает пресс-служба слова главы регулятора.
Ранее в Минфине сообщали, что Юдаева выдвинута в качестве кандидата на пост исполнительного директора в Международном валютном фонде (МВФ) от Российской Федерации для последующего участия в голосовании в соответствии с поручением правительства РФ и правилами МВФ. Процедура голосования по кандидатуре Юдаевой на пост исполнительного директора от РФ в МВФ еще не завершена, сообщала в сентябре официальный представитель МВФ Джули Козак.
Юдаева покинула пост первого заместителя председателя Банка России в августе 2023 года, и по настоящее время являлась советником главы ЦБ. Юдаева работала в Банке России с 2013 года. В должности первого зампреда регулятора курировала вопросы экономического моделирования и прогнозирования, установление официальных курсов иностранных валют, функционирование системно значимых объектов финансовой инфраструктуры и формирование денежно-кредитной и финансовой статистики.