Казахстан планирует, что добыча нефти в 2024 году составит более 88 млн тонн

«Это расчетный показатель, будет объем больше 88 млн тонн. Во многом еще погодный фактор будет влиять. Основное — это, что мы досрочно завершили ремонт на месторождении Кашаган», — сказал Саткалиев, отвечая на вопрос о планах добычи нефти по итогам 2024 года.
Ранее Министерство энергетики Казахстана сообщало, что по итогам 2024 года планировали добыть 90,3 млн тонн нефти.
В октябре министр энергетики Казахстана сообщал, что его ведомство планирует скорректировать прогноз добычи нефти в 2024 году в связи с ремонтными работами на нефтегазовом месторождении Кашаган и некоторыми другими факторами. Полный запуск в эксплуатацию нефтегазового месторождения Кашаган после ремонта, начатого 7 октября, запланирован на 1 ноября.