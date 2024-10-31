Казахстан планирует, что добыча нефти в 2024 году составит более 88 млн тонн

«Это расчетный показатель, будет объем больше 88 млн тонн. Во многом еще погодный фактор будет влиять. Основное — это, что мы досрочно завершили ремонт на месторождении Кашаган», — сказал Саткалиев, отвечая на вопрос о планах добычи нефти по итогам 2024 года.