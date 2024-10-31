Катите отсюда: электросамокаты предлагают убрать с тротуаров с 2031 года

— Зачем запрещать СИМ, если мы можем дать тем городам, которые видят в своей транспортной системе самокаты как средства транспорта, время подготовить для них инфраструктуру, — пояснил эксперт. — Но мы не хотим, чтобы они ездили по тротуарам, этого никто не хочет. Есть закон о безопасности дорожного движения и, если речь идет о скорости, возрасте и местах, где можно передвигаться на СИМ, мы должны вносить поправки в него.