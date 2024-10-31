Катите отсюда: электросамокаты предлагают убрать с тротуаров с 2031 года

В 2031 году пользователям самокатов могут запретить ездить по тротуарам. К этому времени власти планируют организовать специальную инфраструктуру для их передвижения. Это следует из протокола совещания Минтранса с ведомствами по обсуждению нового регулирования для этого транспорта. Владельцем таких транспортных средств разрешат ездить, например, по велосипедным дорожкам, отметил источник «Известий». Такое решение давно назрело, считают в отрасли и в Госдуме.
Где можно ездить на электросамокатах
Власти могут установить запрет для пользователей самокатов на передвижение по тротуарам в 2031 году. Об этом говорится в протоколе Минтранса по итогам очередного совещания министерств и депутатов на тему будущего регулирования для средств индивидуальной мобильности (СИМ) в России, его провели в конце октября. Местные власти через семь лет должны будут организовать необходимую инфраструктуру для движения электросамокатов по городу, подчеркивается в документах.
На совещании стороны обсудили несколько ключевых вопросов относительно СИМ для будущих поправок в законодательство, сказал «Известиям» источник, который участвовал в нем. Предложения следует подготовить уже к апрелю 2025 года с учетом мнения бизнеса.
— Например, мы договорились отложить срок вступления в силу запрета на движение СИМ по тротуарам до 2031 года. Это должно стимулировать муниципалитеты обеспечить планомерное развитие специальной велоинфраструктуры для освобождения тротуаров от СИМ, — отметил он. — После введения запрета пользователи самокатов смогут передвигаться по велодорожкам, а при отсутствии — по проезжей части.
По его словам, участники совещания также решили, что минимальный возраст для использования самокатов увеличат с 14 до 16 лет, хотя депутаты предлагают разрешить подросткам младше этого возраста передвигаться на СИМ в жилых зонах. Кроме того, стороны договорились, что Минпромторг организует поштучную маркировку электросамокатов: это коснется производства и импорта продукции. Более того, МВД начнет регистрацию этого вида транспорта по аналогии с другими.
Министерства, действительно, сейчас обсуждают меры в части ограничений для СИМ, а также обустройства соответствующей инфраструктуры, сказали «Известиям» в Минтрансе. Там также отметили, что приоритетная инфраструктура для движения СИМ — это велосипедные и велопешеходные дорожки и полосы. Такие нормы действуют в РФ с 1 марта 2023 года.
— Только в случае отсутствия велосипедной инфраструктуры СИМ могут двигаться по тротуарам, а уже в отсутствие тротуара — по правому краю проезжей части, на которой разрешенная скорость движения не превышает 60 км/ч, — напомнили в министерстве.
«Известия» направили запросы в регионы о том, насколько у них развито использование электросамокатов и есть ли для этого подходящая инфраструктура. Также редакция адресовала вопросы участникам совещания — правительству, МВД, Минпромторгу, департаменту транспорта Москвы.
Сейчас в Астрахани есть общественные локации, на которых действуют ограничения для пунктов проката электросамокатов, сказали «Известиям» в администрации города. К таким территориям, где установлены запрещающие дорожные знаки, относятся места массового пребывания людей: парки, скверы, площади, Центральная набережная, отметили там. В столице Чувашии уже разработали концепцию развития велосипедного движения, в рамках которой сформировали пути основных маршрутов в виде комплексных карт-схем, отметили «Известиям» в администрации региона. Учитывая уже начатую работу и планы по поэтапному строительству веломаршрутов, можно надеяться, что к 2031 году регион будет готов к внедрению нововведений, что положительно скажется на качестве жизни горожан и экологии, добавили там.
Правительство Санкт-Петербурга поддерживает все федеральные инициативы по регулированию движения пользователей средств индивидуальной мобильности и электровелосипедов, включая инициативы Министерства транспорта, отметили в администрации города.
— Город готов к их применению в Петербурге в экспериментальном правовом режиме. Напомним, в 2021 году Санкт-Петербург первым в России ввел запреты и ограничения для прокатных электросамокатов, — отметили там.
Как решить проблему с электросамокатами
Идеальный путь решения возникшей проблемы — организация велополос на дорогах, их удобнее и быстрее наносить на улицы города, плюс они не требуют существенных вложений бюджета и эффективно разделяют потоки, при этом не ущемляют пешеходов и оставляют место для передвижения другому транспорту, сказал «Известиям» первый замгендиректора кикшеринговой компании Whoosh Антон Еремин. Такой вариант позволит развести потоки СИМ, пешеходов и автомобилистов.
— В большинстве случаев на электросамокатах могут безопасно передвигаться по тротуарам, если пользователь вежлив и не мешает окружающим. Однако на улицах с узкими тротуарами или большим пешеходным трафиком пользователю СИМ удобнее ехать по правому краю проезжей части и обочине, — добавил он.
Это решение поддерживают в Госдуме, отметил «Известиям» первый зампред комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. По его словам, это то, что просили люди, и то, что мы хотим увидеть в итоге.
— Зачем запрещать СИМ, если мы можем дать тем городам, которые видят в своей транспортной системе самокаты как средства транспорта, время подготовить для них инфраструктуру, — пояснил эксперт. — Но мы не хотим, чтобы они ездили по тротуарам, этого никто не хочет. Есть закон о безопасности дорожного движения и, если речь идет о скорости, возрасте и местах, где можно передвигаться на СИМ, мы должны вносить поправки в него.
В мире нет единого решения, выработанного относительно средств индивидуальной мобильности, уточнил «Известиям» профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), эксперт по градостроительству Михаил Блинкин. Часть стран уверена, что это не городской транспорт, а средство спортивного развлечения, которое можно использовать только на специально оборудованной частной территории, либо на стадионах. Другие государства считают, что СИМ — это перспективный вид именно городского транспорта, который можно использовать на специально отведенной для этого инфраструктуре, отметил он.
— В России правительство и ведомства пытаются выработать свою позицию относительно этого вопроса. Мое мнение — выпускать самокаты и другие СИМ с электродвигателем на проезжую часть крайне опасно, столкновение с автомобилями закончится, скорее всего, трагично, — рассказал эксперт.
По его словам, использовать для них велодорожки тоже не выход: уже есть экспериментальные данные, которые доказывают, что движение велосипедов и самокатов по узким специализированным дорожкам небезопасно, так как эти виды транспорта мешают друг другу.