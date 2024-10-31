Каким будет курс рубля 1 ноября 2024: прогноз эксперта

Индекс Мосбиржи сегодня снижался. Инвесторов расстроили данные Росстата по инфляции, вышедшие накануне вечером. За неделю с 22 по 28 октября цены выросли на 0,27%, и это максимальный недельный прирост с начала июля. Годовая инфляция приблизилась к 8,6%. Инфляционное давление может стать доводом для Центробанка в пользу дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий. Сдерживал спад акций подъем нефтяных котировок.
Вышедшая сегодня в КНР макростатистика не дала однозначный сигнал. Октябрьский индекс экономической активности в промышленности оказался лучше прогноза, выйдя к 50,1 п., то есть в зону роста. А вот индекс PMI для сектора услуг оказался чуть ниже ожиданий, но удержался в зоне повышения (50,2 п.).
Завтра будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin за октябрь. В США выйдет месячный отчет по рынку труда, который может повлиять на общие настроения, так как ситуация с занятостью — один из главных ориентиров для ФРС при формировании ДКП. Квартальную финотчетность в среду представят Exxon Mobil, Chevron, Enbridge. На российском рынке ЭЛ5-Энерго (Энел Россия) опубликует финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2024 г.
Прогноз по индексу Мосбиржи на 1 ноября — 2525−2625 п.
Ослабление рубля затормозилось. Юань на Мосбирже отступал к 13,54 ₽, курс рубля к доллару на завтра, устанавливаемый ЦБ, практически не изменился — 97,02. Вероятно, локально установился баланс между спросом на инвалюту и ее предложением. Однако этот баланс представляется хрупким — импорт продолжает восстанавливаться и дополнительный импульс ему может придать импульс предновогодней потребительской активности, спрос на импорт в конце года традиционно растет. Бюджетные расходы остаются высокими. В ближайшей перспективе более вероятно дальнейшее ослабление рубля. Прогноз по биржевому курсу юаня — 13,5−13,8, доллар может двигаться в пределах 96−98.