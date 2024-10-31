Каким будет курс рубля 1 ноября 2024: прогноз эксперта

Ослабление рубля затормозилось. Юань на Мосбирже отступал к 13,54 ₽, курс рубля к доллару на завтра, устанавливаемый ЦБ, практически не изменился — 97,02. Вероятно, локально установился баланс между спросом на инвалюту и ее предложением. Однако этот баланс представляется хрупким — импорт продолжает восстанавливаться и дополнительный импульс ему может придать импульс предновогодней потребительской активности, спрос на импорт в конце года традиционно растет. Бюджетные расходы остаются высокими. В ближайшей перспективе более вероятно дальнейшее ослабление рубля. Прогноз по биржевому курсу юаня — 13,5−13,8, доллар может двигаться в пределах 96−98.