Не по ставке: как изменятся проценты по кредитам с 1 ноября

Второй фактор, который повысит процент по займам, это пересмотр кредитными организациями условий по своим кредитным продуктам после повышения 25 октября ключевой ставки Центробанком (впрочем, сигнал регулятора о том, что в декабре стоит ожидать еще одно повышение «ключа», также оказывает влияние на кредитование как физлиц, так и бизнеса).