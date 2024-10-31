Не по ставке: как изменятся проценты по кредитам с 1 ноября

Ожидать смягчения условий по кредитам в ноябре потенциальным заемщикам не стоит. Регулятор уже ввел ряд мер, которые ужесточили правила оформления необеспеченного потребзайма, сейчас станет сложнее и получить деньги под залог, в частности, автомобиля.
С 1 ноября вступают в силу поправки, которые повышают макропруденциальные надбавки под залог авто.
Второй фактор, который повысит процент по займам, это пересмотр кредитными организациями условий по своим кредитным продуктам после повышения 25 октября ключевой ставки Центробанком (впрочем, сигнал регулятора о том, что в декабре стоит ожидать еще одно повышение «ключа», также оказывает влияние на кредитование как физлиц, так и бизнеса).
По мнению ряда аналитиков, банки будут фиксировать внимание на работе с незакредитованными заемщиками, у кого на оплату займа будет уходить не более трети от ежемесячного дохода.
Зачем ЦБ увеличивает макропруденциальные лимиты по кредитам
«Применение макропруденциальных лимитов направлено на купирование системного риска потребительского кредитования в финансовой системе и сдерживание роста закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока потребительских кредитов (займов)», — говорится на сайте регулятора.
В первую очередь, повышение лимитов по кредитам должно повлиять на заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Если говорить о займах под залог машины, то с 1 ноября кредитные организации, скорее всего, будут вводить новые надбавки для заемщиков. Это повысит общую стоимость кредита для россиян.
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