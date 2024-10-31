ГК «Самолет» возглавила рейтинг «уверенных застройщиков» по версии Forbes

Компания Sminex заняла первое место в категории жилья премиум-класса с продажами в 2023 году и первом полугодии 2024 года на сумму 45,7 млрд рублей и итоговым баллом 6,75. На втором месте находится Capital Group (продажи на сумму 112 млрд рублей, итоговый балл — 6,75). Третье место заняла ANT Development с продажами по итогам 2023 года и первого полугодия 2024 года на сумму 12 млрд рублей и итоговым баллом 6,2. В список также вошли «Группа Родина» и AB Development.