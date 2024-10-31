ГК «Самолет» возглавила рейтинг «уверенных застройщиков» по версии Forbes

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Группа компаний «Самолет» заняла первое место в опубликованном Forbes рейтинге «уверенных застройщиков» в категории массового жилья. В категории жилья бизнес-класса на первом месте расположилась компания «Донстрой», в категории жилья премиум-класса — девелопер Sminex.
Рейтинг был составлен по показателям продаж за 2023 год и первое полугодие 2024 года. Forbes использовал для рейтинга данные, предоставленные компаниями, и оценки исследовательских центров «Циан» и Dataflat, если компания не раскрывала информацию о себе.
Категорию массовое жилье возглавила ГК «Самолет» с продажами в 2023 году и первом полугодии 2024 года на сумму 256,1 млрд рублей и итоговым баллом 9,15. На втором месте находится ГК «ПИК» (продажи на сумму 556,3 млрд рублей, итоговый балл — 7,45). Третье место заняла ГК «ФСК» с продажами по итогам 2023 года и первого полугодия 2024 года на сумму 140 млрд рублей и итоговым баллом 7,075. В список также вошли «А101», ГК «Югстройинвест», Setl Group, «Группа ЛСР», ГК «Гранель», ГК Dogma и ГК «Точно».
В категории жилье бизнес-класса лидером стала компания «Донстрой» с продажами в 2023 году и первом полугодии 2024 года на сумму 140,9 млрд рублей и итоговым баллом 8,1. Второе место занял девелопер MR Group с продажами на сумму 91,8 млрд рублей и итоговым баллом 7,95. Следом расположилась группа «Эталон» (продажи на сумму 55,3 млрд рублей, итоговый балл — 7). В список также вошли ГК «Основа» и Level Group.
Компания Sminex заняла первое место в категории жилья премиум-класса с продажами в 2023 году и первом полугодии 2024 года на сумму 45,7 млрд рублей и итоговым баллом 6,75. На втором месте находится Capital Group (продажи на сумму 112 млрд рублей, итоговый балл — 6,75). Третье место заняла ANT Development с продажами по итогам 2023 года и первого полугодия 2024 года на сумму 12 млрд рублей и итоговым баллом 6,2. В список также вошли «Группа Родина» и AB Development.