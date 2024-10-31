Евросоюз вновь сократил экспорт виски в Россию

До этого, начиная с мая, ЕС стабильно наращивал поставки, и в июле они как раз достигали своего максимального уровня за текущий год — 23,7 тысячи тонн. Августовские же объемы просели на 21% — до 18,7 тысячи тонн, а в денежном выражении — на 11%, до 20,6 миллиона евро.