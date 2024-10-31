Эксперты спрогнозировали, что будет с индексом ОФЗ к концу года

«Банк России может поднять еще раз ставку в декабре, и эти ожидания сейчас закладываются. В то же время мы ожидаем, что во второй половине следующего года ЦБ перейдет к снижению ключевой ставки, и доходности облигаций могут интенсивно пойти вниз», — заключил эксперт.