Эксперты спрогнозировали, что будет с индексом ОФЗ к концу года

Кирилл Климентьев, аналитик «Цифра брокер», отметил, что все будет зависеть от ключевой ставки Банка России.
«Если она сохранится на уровне 21%, то RGBI будет в районе 94−96 пунктов. В случае ужесточения или смягчения риторики регулятора мы можем увидеть падение до 90 или рост выше 100 пунктов, соответственно», — сказал он.
Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», подчеркнул, что индекс ОФЗ до конца года может обновлять многолетние минимумы и опуститься в район 95 пунктов. Это произойдет, по его словам, на фоне ужесточения денежно-кредитной политики регулятора.
«Банк России может поднять еще раз ставку в декабре, и эти ожидания сейчас закладываются. В то же время мы ожидаем, что во второй половине следующего года ЦБ перейдет к снижению ключевой ставки, и доходности облигаций могут интенсивно пойти вниз», — заключил эксперт.
ЦБ РФ 25 октября принял решение повысить ключевую ставку до 21% годовых. При этом регулятор не исключил дальнейшего роста показателя.
Следующее заседание совета директоров Банка России состоится 20 декабря. Оно будет последним в 2024 году.
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