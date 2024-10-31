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Эксперты спрогнозировали, что будет с индексом ОФЗ к концу года

Индекс гособлигаций России на Мосбирже 28 и 29 октября достигал минимальных значений — 96,95 пункта. При этом исторический минимум показателя в 92,18 пункта фиксировали в феврале 2009 года. Каким будет индекс гособлигаций РФ к концу 2024 года, разбирались Финансы Mail.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Кирилл Климентьев, аналитик «Цифра брокер», отметил, что все будет зависеть от ключевой ставки Банка России.

«Если она сохранится на уровне 21%, то RGBI будет в районе 94−96 пунктов. В случае ужесточения или смягчения риторики регулятора мы можем увидеть падение до 90 или рост выше 100 пунктов, соответственно», — сказал он.

Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», подчеркнул, что индекс ОФЗ до конца года может обновлять многолетние минимумы и опуститься в район 95 пунктов. Это произойдет, по его словам, на фоне ужесточения денежно-кредитной политики регулятора.

«Банк России может поднять еще раз ставку в декабре, и эти ожидания сейчас закладываются. В то же время мы ожидаем, что во второй половине следующего года ЦБ перейдет к снижению ключевой ставки, и доходности облигаций могут интенсивно пойти вниз», — заключил эксперт.

ЦБ РФ 25 октября принял решение повысить ключевую ставку до 21% годовых. При этом регулятор не исключил дальнейшего роста показателя.

Следующее заседание совета директоров Банка России состоится 20 декабря. Оно будет последним в 2024 году.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».