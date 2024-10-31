Эксперты объяснили, почему рынок падает, а Мосбиржа идет на рекорд

В 2023 году объем торгов на всех рынках Московской биржи в 2023 году вырос на четверть, до рекорда в 1,3 квадриллиона рублей, согласно данным торговой площадки. Мосбиржа выплатила по итогам 2023 года рекордные дивиденды на сумму 39,5 млрд руб., что в 3,6 раза больше, чем годом ранее. Акционерам выплачено 65% от чистой прибыли по МСФО.
«Четыре года до этого мы обновляли рекорды по объему торгов на годовом срезе. Сейчас мы идем хорошим темпом, есть все шансы пятый год обновить рекорд», — сообщил Терентьев.
По его словам, высокая ключевая ставка ЦБ мешает росту комиссионного дохода, «но не драматично». «Прибыль на высоких уровнях, расходы чуть подросли, но на контролируемых уровнях, дивиденды раздаем», — отметил Терентьев.
Новые инструменты и клиенты
По мнению начальника отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберта Короева, рост оборота в сложных рыночных условиях объясняется довольно просто — за счет растущих торгов облигациями и притоком новых инвесторов. «В связи с высокими ставками увеличиваются обороты на денежном рынке, на рынке облигаций. Кроме того, Мосбиржа сообщала, что с начала 2024 года на фондовый рынок пришло 4 млн новых инвесторов, их общее количество превысило 33 млн и приближается к 34 млн», — рассказал эксперт.
По мнению экономиста, управляющего директора Trade123 Владимира Рожанковского, повышенный объем торгов на Мосбирже связан с несколькими причинами.
Это увеличение общего объема инструментов денежного рынка с высокими порогами входа — намного более высокими по сравнению с инструментами на обычные акции. «Этот процесс сам по себе деструктивный, поскольку он способствует аккумулированию активов в руках более состоятельных инвесторов и, как следствие, снижению интереса к добровольному формированию пенсионных накоплений по программам ИИС», — считает экономист.
Количество квалифицированных инвесторов за 2023 год увеличилось в РФ на треть, до 737 тысяч человек. Это около 2% от общего числа клиентов, но они владели 76% биржевых активов, по подсчетам ЦБ РФ.
Кроме этого, Мосбиржа считает оборот с учетом комиссионных и прочих видов вознаграждений, взимаемых площадкой. Эти сборы также понемногу увеличиваются.
«И, наконец, не будем забывать, что в истекшем периоде регулятор ударными темпами реализовывал заблокированные ранее иностранные активы для того, чтобы пополнить бюджет. Опять же, ничего позитивного в этой работе, в принципе. нет, но она также принесла Мосбирже дополнительную выручку», — подчеркнул Владимир Рожанковский.
Высокие ставки и кредитное плечо
Аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов уточнил, что несмотря на снижение фондовых индексов, объем торгов на рынке акций остается ниже рекордных уровней 2021 года, но, тем не менее, выше своих средних значений за последние три года.
«Рынок акций в этом году достаточно волатильный, плюс свою лепту внесли нерезиденты, которые выходили из наших бумаг на фоне санкций со стороны США», — отметил он.
По оценке Ивана Ефанова, наибольшие объемы торгов остаются на рынке РЕПО и, учитывая текущие высокие ставки, это вполне логично. Если смотреть в квартальном разрезе, то валютный рынок единственный, который показывает снижение в объемах, причем два квартала кряду, но это снижение компенсируется растущими объемами торгов на других рынках.
«Высокие кредитные ставки вредят любителям торговать с “плечом”. То есть, становится невыгодно удерживать маржинальную позицию среднесрочно из-за комиссий за маржинальную торговлю у брокеров. Поэтому многие открывают и закрывают сделки внутри дня, и как мы понимаем, объем торгов от этого тоже увеличивается», — пояснил Иван Ефанов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».