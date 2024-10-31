Эксперты объяснили, почему рынок падает, а Мосбиржа идет на рекорд

По мнению начальника отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберта Короева, рост оборота в сложных рыночных условиях объясняется довольно просто — за счет растущих торгов облигациями и притоком новых инвесторов. «В связи с высокими ставками увеличиваются обороты на денежном рынке, на рынке облигаций. Кроме того, Мосбиржа сообщала, что с начала 2024 года на фондовый рынок пришло 4 млн новых инвесторов, их общее количество превысило 33 млн и приближается к 34 млн», — рассказал эксперт.