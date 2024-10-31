Эксперты насчитали на рынке труда 2,7 млн вакансий

В отраслях экономики РФ, в которых сконцентрированы так называемые синие воротнички (занятые в промышленности работники физического труда), число незаполненных вакансий растет особенно ощутимо, отмечают эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ в обзоре о ситуации с кадрами в стране. В целом по экономике во втором квартале для заполнения всех вакансий не хватало 2,7 млн человек. Численность работников организаций в этот период составляла 43,3 млн человек и по сравнению с предыдущим кварталом практически не изменилась (минус 0,04%).