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Эксперт Гордейко оценил, на сколько хватит нового лимита по семейной ипотеке

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Дополнительного лимита на 350 млрд рублей по госпрограмме «Семейная ипотека» российским банкам может хватить до конца 2024 года, в рамках этих средств может быть выдано еще 70 тыс. кредитов. Такое мнение ТАСС высказал главный эксперт компании «Русипотека», руководитель платформы ipoteka.global Сергей Гордейко.

Источник: Freepik

Ранее сообщалось, что в связи с исчерпанием лимитов по семейной ипотеке банкам выделили дополнительные 350 млрд рублей, процесс распределения средств запущен.

«Эта сумма обеспечивает работу по семейной ипотеке на два месяца с небольшими ограничениями, которые банки и так применяют для регулирования потока заявок (повышенный первоначальный взнос, комиссия за счет заемщика, субсидия за счет застройщика, комбо-ипотека). Это — 70 тыс. кредитов. До конца года будет обеспечено кредитование в привычных с июля объемах», — сказал собеседник агентства.

По словам Гордейко, при рыночных ставках в РФ 27%+, семейная ипотека — основная кредитная поддержка покупки жилья в новостройках. «Если ее остановить, то останутся только различные механизмы от застройщиков», — добавил эксперт.

Программа «Семейная ипотека» с годовой ставкой 6% действует до 2030 года. Ее можно взять на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома.