Эксперт Гордейко оценил, на сколько хватит нового лимита по семейной ипотеке

«Эта сумма обеспечивает работу по семейной ипотеке на два месяца с небольшими ограничениями, которые банки и так применяют для регулирования потока заявок (повышенный первоначальный взнос, комиссия за счет заемщика, субсидия за счет застройщика, комбо-ипотека). Это — 70 тыс. кредитов. До конца года будет обеспечено кредитование в привычных с июля объемах», — сказал собеседник агентства.