Эксперт Гордейко оценил, на сколько хватит нового лимита по семейной ипотеке

Ранее сообщалось, что в связи с исчерпанием лимитов по семейной ипотеке банкам выделили дополнительные 350 млрд рублей, процесс распределения средств запущен.
«Эта сумма обеспечивает работу по семейной ипотеке на два месяца с небольшими ограничениями, которые банки и так применяют для регулирования потока заявок (повышенный первоначальный взнос, комиссия за счет заемщика, субсидия за счет застройщика, комбо-ипотека). Это — 70 тыс. кредитов. До конца года будет обеспечено кредитование в привычных с июля объемах», — сказал собеседник агентства.
По словам Гордейко, при рыночных ставках в РФ 27%+, семейная ипотека — основная кредитная поддержка покупки жилья в новостройках. «Если ее остановить, то останутся только различные механизмы от застройщиков», — добавил эксперт.
Программа «Семейная ипотека» с годовой ставкой 6% действует до 2030 года. Ее можно взять на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома.