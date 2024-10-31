Экономист предупредила о подорожании любимых россиянами новогодних блюд

По оценке Елены Степанычевой, подорожают и другие популярные у россиян блюда. Так, увеличится стоимость приготовления салата «Оливье». Основной фактор — подорожание яиц на 22,98% с начала года. К декабрю, по словам экономиста, этот продукт может вырасти в цене еще на 5−7%.
Доцент уточнила, что из-за сокращения вылова лососевых видов рыб дорожает и красная икра. — цена на нее в октябре увеличилась на 5%, в декабре может «подрасти» до 20%.
Елена Степанычева отметила, что не ожидает сильного скачка цена на шампанское. В сентябре напиток уже подорожал на 8%, напомнила она.
Как считает экономист, рост цен на популярные блюда не повлияет на динамику их потребления, спрос на продукты к новогоднему столу останется высоким.
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