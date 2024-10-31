Экономист предупредила о подорожании любимых россиянами новогодних блюд

Доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Елена Степанычева в беседе с «Газетой.Ru» спрогнозировала, что расходы на продукты для салата «Сельдь под шубой» могут увеличиться на 8−10% в этом году. Больше всего может вырасти в цене соленая сельдь, считает эксперт.