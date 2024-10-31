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Экономист предупредила о подорожании любимых россиянами новогодних блюд

Доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Елена Степанычева в беседе с «Газетой.Ru» спрогнозировала, что расходы на продукты для салата «Сельдь под шубой» могут увеличиться на 8−10% в этом году. Больше всего может вырасти в цене соленая сельдь, считает эксперт.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

По оценке Елены Степанычевой, подорожают и другие популярные у россиян блюда. Так, увеличится стоимость приготовления салата «Оливье». Основной фактор — подорожание яиц на 22,98% с начала года. К декабрю, по словам экономиста, этот продукт может вырасти в цене еще на 5−7%.

Доцент уточнила, что из-за сокращения вылова лососевых видов рыб дорожает и красная икра. — цена на нее в октябре увеличилась на 5%, в декабре может «подрасти» до 20%.

Елена Степанычева отметила, что не ожидает сильного скачка цена на шампанское. В сентябре напиток уже подорожал на 8%, напомнила она.

Как считает экономист, рост цен на популярные блюда не повлияет на динамику их потребления, спрос на продукты к новогоднему столу останется высоким.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».