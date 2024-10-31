ДОМ.РФ: ставки аренды выросли до 70% на фоне снижения доступности ипотеки

«В третьем квартале 2024 года стоимость аренды жилья росла двузначными темпами по всей стране. Арендные ставки обновили исторические максимумы: в Москве — 111 тыс. рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 56 тыс. рублей, в нестоличных городах — 43 тыс. рублей. По сравнению с показателями конца 2022 — начала 2023 года ставки аренды в столичных городах выросли на 70%, в других городах — почти в 1,5 раза», — отмечается в исследовании.