ДОМ.РФ: ставки аренды выросли до 70% на фоне снижения доступности ипотеки

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Ставки аренды жилья в России в третьем квартале 2024 года выросли в Москве и Санкт-Петербурге на 70%, в других городах — почти в 1,5 раза по сравнению с показателями конца 2022 — начала 2023 года. Рост произошел на фоне снижения доступности ипотеки, говорится в исследовании ДОМ.РФ.
«В третьем квартале 2024 года стоимость аренды жилья росла двузначными темпами по всей стране. Арендные ставки обновили исторические максимумы: в Москве — 111 тыс. рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 56 тыс. рублей, в нестоличных городах — 43 тыс. рублей. По сравнению с показателями конца 2022 — начала 2023 года ставки аренды в столичных городах выросли на 70%, в других городах — почти в 1,5 раза», — отмечается в исследовании.
Один из ключевых факторов удорожания аренды — снижение доступности рыночной ипотеки из-за роста ставок, объяснили аналитики «ДОМ.РФ». Увеличение платежей по кредиту препятствует перетоку арендаторов на рынок ипотеки и позволяет собственникам квартир повышать арендную плату. Такая ситуация будет сохраняться до начала активного смягчения денежно-кредитной политики.
Арендная плата растет даже несмотря на стабилизацию соотношения спроса и предложения на рынке, отмечается в исследовании. Количество активных объявлений о сдаче квартир третий квартал подряд составляет 55−56 тыс. штук, что примерно на треть выше минимумов конца 2023 года.
«Вклад в рост арендных ставок также вносит ограниченный выход на рынок аренды инвестиционных квартир. Доходность от сдачи квартир, несмотря на рост до 7−8%, все еще значительно (в 2−2,5 раза) уступает доходности ОФЗ и депозитов», — указывается в исследовании.