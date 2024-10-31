Доходы впечатлили население. По оценкам Росстата, они бурно росли и так же тратились

Росстат оценил (.pdf) рост реальных располагаемых доходов населения за январь—сентябрь 2024 года в 8,6%, в том числе в 9,8% во втором и 9,4% в третьем квартале. «Давно такого не было. Только в периоды бума», — констатирует Игорь Поляков из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). По его оценке, с учетом сезонности показатель рос на 1,9% в месяц в первом квартале и на 2,4% и 1,8% во втором и третьем кварталах 2024 года. Росстат считает, что с учетом сезонности в третьем квартале реальные располагаемые доходы превышали среднеквартальное значение 2021 года на 20%.