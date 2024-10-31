Депутат рассказал, кому положена бесплатная квартира

«Чтобы получить бесплатную квартиру от государства, нужно либо быть участником программы по расселению аварийного жилья, либо относиться к льготной категории граждан: люди с инвалидностью и семьи с детьми-инвалидами, сироты, ветераны, малоимущие граждане и другие. Переселение жильцов из аварийного жилья осуществляется после признания его таковым по итогам проверки межведомственной комиссии и включения постройки в госпрограмму», — подчеркнул Сергей Гаврилов.