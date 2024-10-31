Депутат рассказал, кому положена бесплатная квартира

Сергей Гаврилов отметил, что граждане активно интересуются возможностью получить квартиру. Он уточнил, что рыночная ипотека перестала быть доступной из-за высоких ставок, а льготную семейную ипотеку банки сейчас не выдают, хотя и могут возобновить программу в перспективе. Как напомнил депутат, размер первоначального ипотечного взноса составляет от 50% цены жилья.
«Чтобы получить бесплатную квартиру от государства, нужно либо быть участником программы по расселению аварийного жилья, либо относиться к льготной категории граждан: люди с инвалидностью и семьи с детьми-инвалидами, сироты, ветераны, малоимущие граждане и другие. Переселение жильцов из аварийного жилья осуществляется после признания его таковым по итогам проверки межведомственной комиссии и включения постройки в госпрограмму», — подчеркнул Сергей Гаврилов.
Депутат напомнил, как льготникам встать в очередь на получение бесплатной квартиры — гражданам нужно подтвердить статус нуждающихся в жилье. По словам Сергея Гаврилова, малоимущая семья, претендующая на квартиру, должна будет предоставить справки о доходах. Для признания нуждающимися необходимо, чтобы совокупный заработок всех членов семьи был меньше прожиточного минимума на человека.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».