Чистая прибыль Сбербанка достигла 1,23 триллиона рублей

«За девять месяцев 2024 года чистая прибыль Сбера выросла на 6,8% год к году и составила 1,23 трлн рублей, рентабельность капитала превысила 25%», — заявил Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка.
Он добавил, что замедлилась потребительская активность клиентов и темпы роста розничного кредитования, при этом динамика кредитования корпоративных клиентов осталась на высоком уровне. Совокупный кредитный портфель увеличился на 6,5% за квартал до 44,6 трлн рублей. Средства клиентов превысили 42,9 трлн рублей и выросли на 4,9%: средства физических лиц увеличились на 2,8%, а корпоративных клиентов — на 8,6%.
Кроме того, согласно отчету, розничный кредитный портфель увеличился на 12,4% с начала года и составил 18,1 трлн руб. в 3 квартале темп роста портфеля замедлился до 3,2% на фоне ужесточения регулирования и высоких ставок в экономике. Доходность розничных кредитов выросла на 98 бп за 3 квартал 2024 г. до 16,2%.
При этом ипотечный портфель вырос на 1,5% за квартал и на 8,3% с начала года и составил 11,0 трлн руб. Портфель потребительских кредитов вырос на 1,9% за квартал или на 8,6% с начала года и составил 4,3 трлн руб.
Корпоративный кредитный портфель вырос на 8,9% за квартал или на 13,9% с начала года и составил 26,5 трлн руб. Доходность корпоративных кредитов увеличилась в 3 квартале 2024 года на 1,1 пп до 13,8%.
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