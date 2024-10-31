ЦБ заявил о критической ситуации в ряде отраслей российской экономики

Ранее она назвала кадровый дефицит главным барьером для устойчивого роста и развития ВВП России. В этих условиях у руководителей отечественных предприятий и компаний не остается иного выбора, кроме как простимулировать увеличение производительности труда действующих сотрудников. До этого она связала недавнее повышение ключевой ставки до 21 процента годовых с беспрецедентной ситуацией в российской экономике. Руководство ЦБ не намерено делать никаких «скидок» для достижения цели по инфляции в четыре процента, резюмировала Набиуллина.