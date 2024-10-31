Бремя паузы: просрочка по ипотеке подскочила почти на 40%

В «Объединенном кредитном бюро» тенденцию подтвердили. Там привели только данные по просрочке от одного до трех месяцев: из них следует, что за полгода число заемщиков с такими долгами по ипотеке выросло на 27%. На сентябрь 38 тыс. граждан не обслуживают обязательства по ранее оформленным ссудам на жилье. Сейчас их доля равна 2,4% в общем количестве заемщиков с такой просрочкой по всем типам кредитования. В организации не уточнили общий объем их долгов.