Бенефициар МКБ Авдеев продал все свои активы в России

«В результате завершения сделки у Авдеева не осталось активов или бизнес-проектов в России. Теперь он планирует сосредоточиться на личных интересах и уделить больше времени семье», — сообщила пресс-служба бизнесмена.
Как уточняется в сообщении, сделка закрыта 31 октября, ее сумма не раскрывается.
До последнего времени Судариков контролировал 31% «Россиума».
«Россиум» — многопрофильный инвестиционный холдинг, основанный Авдеевым в 2006 году, с основными вложениями в финансовую сферу. Его ключевой актив — Московский кредитный банк. Также концерну принадлежал крупный столичный девелопер «Инград», проданный в середине октября девелоперской компании Sminex Алексея Тулупова.