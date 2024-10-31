Бенефициар МКБ Авдеев продал все свои активы в России

МОСКВА, 31 окт — РИА Недвижимость. Бенефициар Московского кредитного банка (МКБ) Роман Авдеев продал свою долю в концерне «Россиум», через который он контролировал банк, структурам своего бизнес-партнера, владельца группы «Регион» Сергея Сударикова и тем самым вышел из всех российских активов.