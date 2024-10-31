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Бенефициар МКБ Авдеев продал все свои активы в России

МОСКВА, 31 окт — РИА Недвижимость. Бенефициар Московского кредитного банка (МКБ) Роман Авдеев продал свою долю в концерне «Россиум», через который он контролировал банк, структурам своего бизнес-партнера, владельца группы «Регион» Сергея Сударикова и тем самым вышел из всех российских активов.

Источник: Агентство «Москва»

«В результате завершения сделки у Авдеева не осталось активов или бизнес-проектов в России. Теперь он планирует сосредоточиться на личных интересах и уделить больше времени семье», — сообщила пресс-служба бизнесмена.

Как уточняется в сообщении, сделка закрыта 31 октября, ее сумма не раскрывается.

До последнего времени Судариков контролировал 31% «Россиума».

«Россиум» — многопрофильный инвестиционный холдинг, основанный Авдеевым в 2006 году, с основными вложениями в финансовую сферу. Его ключевой актив — Московский кредитный банк. Также концерну принадлежал крупный столичный девелопер «Инград», проданный в середине октября девелоперской компании Sminex Алексея Тулупова.