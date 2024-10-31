Банкам выделили дополнительные 350 млрд рублей лимитов на семейную ипотеку

«По программе “Семейная ипотека” выделен дополнительный лимит в размере 350 миллиардов рублей на предоставление кредитов банками. “Дом.РФ” как оператор программы запустил процесс распределения этого лимита между кредиторами, итоги будут подведены уже на следующей неделе», — сообщили там.
В среду Сбербанк и ВТБ объявили о приостановке записи на сделки по семейной ипотеке в связи с исчерпанием лимитов.
Ранее Минфин РФ сообщал, что общего текущего лимита семейной ипотеки хватит до ноября. В начале октября «Дом.РФ» провел работу по их перераспределению на сумму 140 миллиардов рублей. Тогда Сбербанк получил 93,5 миллиарда рублей, Альфа-банк — 33,3 миллиарда рублей. Кроме того, лимиты пополнили Уралсиб, Россельхозбанк, Т-Банк и другие.