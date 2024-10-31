Аналитики подсчитали, на какие детские занятия тратят деньги россияне

Финансовые затраты на детские увлечения разнообразны. Согласно опросу, 51% родителей выделяют от 1 тыс. до 5 тыс. рублей в месяц на данные нужды, 28% — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, 12% — более 10 тыс. рублей, а 9% тратят свыше 20 тыс. рублей. Основные затраты идут на оплату занятий и курсов (60%), в то время как 18% расходуются на покупку оборудования, и 13% — на участие в соревнованиях и выставках. Лишь 9% родителей инвестируют в аксессуары и экипировку.