Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитики подсчитали, на какие детские занятия тратят деньги россияне

Издание «Газета.Ru» опубликовало результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» среди трех тысяч россиян. Почти половина родителей — 48% — готовы платить за занятия детей в спортивных секциях по футболу, хоккею, гимнастике и плаванию. Становятся популярными у школьников и другие активности — танцевальная аэробика и квадробинг.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Кроме того, 38% родителей предпочитают инвестировать в творческое развитие своих детей. Чаще всего выбор падает на музыкальные и художественные школы, а также танцевальные и театральные студии. Интерес к науке и высоким технологиям также растет: робототехника, программирование, работа с нейросетями и управление дронами привлекают внимание 10% семей. Оставшиеся 4% респондентов выбирают прикладные занятия, среди которых популярны рукоделие и блогинг.

Финансовые затраты на детские увлечения разнообразны. Согласно опросу, 51% родителей выделяют от 1 тыс. до 5 тыс. рублей в месяц на данные нужды, 28% — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, 12% — более 10 тыс. рублей, а 9% тратят свыше 20 тыс. рублей. Основные затраты идут на оплату занятий и курсов (60%), в то время как 18% расходуются на покупку оборудования, и 13% — на участие в соревнованиях и выставках. Лишь 9% родителей инвестируют в аксессуары и экипировку.

«Родители стремятся развивать в детях навыки, которые пригодятся в будущем, и поддерживают их интересы в самых разных направлениях. Это свидетельствует о готовности семей вкладывать значительные средства в развитие своих детей даже в сложных экономических условиях», — отметила Анна Романенко, директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру».

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».