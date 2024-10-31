Аналитики подсчитали, на какие детские занятия тратят деньги россияне

Кроме того, 38% родителей предпочитают инвестировать в творческое развитие своих детей. Чаще всего выбор падает на музыкальные и художественные школы, а также танцевальные и театральные студии. Интерес к науке и высоким технологиям также растет: робототехника, программирование, работа с нейросетями и управление дронами привлекают внимание 10% семей. Оставшиеся 4% респондентов выбирают прикладные занятия, среди которых популярны рукоделие и блогинг.
Финансовые затраты на детские увлечения разнообразны. Согласно опросу, 51% родителей выделяют от 1 тыс. до 5 тыс. рублей в месяц на данные нужды, 28% — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, 12% — более 10 тыс. рублей, а 9% тратят свыше 20 тыс. рублей. Основные затраты идут на оплату занятий и курсов (60%), в то время как 18% расходуются на покупку оборудования, и 13% — на участие в соревнованиях и выставках. Лишь 9% родителей инвестируют в аксессуары и экипировку.
«Родители стремятся развивать в детях навыки, которые пригодятся в будущем, и поддерживают их интересы в самых разных направлениях. Это свидетельствует о готовности семей вкладывать значительные средства в развитие своих детей даже в сложных экономических условиях», — отметила Анна Романенко, директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру».
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