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ВТБ исчерпал лимит по семейной ипотеке

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Банк ВТБ с 31 октября приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке в связи с исчерпанием лимита в рамках этой программы. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Источник: РИА "Новости"

«Вслед за другими участниками рынка с 31 октября ВТБ временно приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке. Банк принял такое решение в связи с исчерпанием оставшегося лимита по этой программе. Ранее мы перераспределили значительную часть своего лимита другим игрокам, когда рынок де-факто был на пороге остановки выдач», — сказали в пресс-службе.

В банке уточнили, что клиенты с ранее назначенными сделками смогут провести их без ограничений. «Как только правительство выделит новые лимиты по семейной ипотеке, мы оперативно возобновим работу по ней», — добавили в ВТБ.

О приостановке записи на сделки по семейной ипотеке ранее сегодня сообщила пресс-служба «Сбера». Там уточнили, что решение связано с исчерпанием лимита в рамках программы. При этом банк продолжит принимать заявки на такую ипотеку.

В сентябре в пресс-службе Минфина ТАСС сообщали, что по льготной семейной ипотеке общего лимита программы хватит до ноября 2024 года, министерство будет следить за динамикой выдач и при необходимости примет соответствующие решения. В начале октября оператор ДОМ.РФ перераспределил оставшуюся общую квоту на выдачу семейной ипотеки в 140 млрд рублей между российскими банками.