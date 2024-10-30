ВТБ исчерпал лимит по семейной ипотеке

«Вслед за другими участниками рынка с 31 октября ВТБ временно приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке. Банк принял такое решение в связи с исчерпанием оставшегося лимита по этой программе. Ранее мы перераспределили значительную часть своего лимита другим игрокам, когда рынок де-факто был на пороге остановки выдач», — сказали в пресс-службе.