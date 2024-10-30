ВТБ исчерпал лимит по семейной ипотеке

«Вслед за другими участниками рынка с 31 октября ВТБ временно приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке. Банк принял такое решение в связи с исчерпанием оставшегося лимита по этой программе. Ранее мы перераспределили значительную часть своего лимита другим игрокам, когда рынок де-факто был на пороге остановки выдач», — сказали в пресс-службе.
В банке уточнили, что клиенты с ранее назначенными сделками смогут провести их без ограничений. «Как только правительство выделит новые лимиты по семейной ипотеке, мы оперативно возобновим работу по ней», — добавили в ВТБ.
О приостановке записи на сделки по семейной ипотеке ранее сегодня сообщила пресс-служба «Сбера». Там уточнили, что решение связано с исчерпанием лимита в рамках программы. При этом банк продолжит принимать заявки на такую ипотеку.
В сентябре в пресс-службе Минфина ТАСС сообщали, что по льготной семейной ипотеке общего лимита программы хватит до ноября 2024 года, министерство будет следить за динамикой выдач и при необходимости примет соответствующие решения. В начале октября оператор ДОМ.РФ перераспределил оставшуюся общую квоту на выдачу семейной ипотеки в 140 млрд рублей между российскими банками.