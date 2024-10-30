В ГП заявили о сокращении проверок бизнеса в РФ почти в 10 раз

«Показательна статистика по плановым проверкам, число которых с 2019 — допандемийного — года сократилось почти в 10 раз», — отметили в надзорном ведомстве. Если в 2019 году из 689 тыс. проверок прокуроры согласовали более половины — 442 тыс., то в 2024 году из 150 тыс. поступивших заявок контролирующих органов прокуроры санкционировали лишь треть — 47 тыс. «Данные показатели стали минимальными за весь 15-летний период осуществления органами прокуратуры соответствующих полномочий (согласования проверок бизнеса контрольными органами — прим. ТАСС)», — отметили в Генпрокуратуре.