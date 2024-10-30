В Финляндии рассказали о планах на российскую собственность

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия будет защищать свои интересы и оспаривать арест собственности за рубежом в судебном порядке. Представитель Кремля пообещал, что страна задействует все правовые механизмы для защиты имущества.