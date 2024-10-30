УФАС выдало «Почте России» предупреждение из-за отказа в отправке простых писем

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Московское УФАС выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства АО «Почта России» и выдало предупреждение. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Московское УФАС России выдало АО “Почта России” предупреждение о недопустимости отказа в приеме писем отправителей любых видов и навязывания услуг отправки I классом», — рассказали в службе.
В столичное антимонопольное ведомство с лета 2024 года стали поступать обращения граждан о неправомерном отказе в отделениях АО «Почта России» в городе Москве в оформлении простых, заказных писем через окна операторов.
По сведениям заявителей, через окно оператора почтовых отделений можно отправить корреспонденцию исключительно I классом, а оформить простые и заказные письма отправители должны самостоятельно через личный кабинет или мобильное приложение.
«Как сообщает АО “Почта России”, все московские отделения, где введен новый порядок предварительного самостоятельного оформления отправителями корреспонденции, оснащены для удобства пользователей компьютерами», — указали в УФАС.
Управление при этом установило из поступивших жалоб, что возложение на отправителей обязанностей по самостоятельному оформлению корреспонденции ставит в невыгодное положение отдельных категорий граждан, в частности, людей пожилого возраста, которые в силу тех или иных причин не могут самостоятельно воспользоваться новым электронным сервисом, запущенным АО «Почта России».
В ФАС сообщили, что со стороны АО «Почта России» также не была подтверждена правомерность отказов в приеме через окна операторов писем всех видов и навязывания услуг пересылки по дорогому тарифу — I классом.
По результатам рассмотрения заявлений в действиях АО «Почта России» были выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, в связи с чем в адрес акционерного общества выдано предупреждение о прекращении обозначенных действий с месячным сроком на его исполнение. В случае неисполнения предупреждения будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.