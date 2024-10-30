УФАС выдало «Почте России» предупреждение из-за отказа в отправке простых писем

По результатам рассмотрения заявлений в действиях АО «Почта России» были выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, в связи с чем в адрес акционерного общества выдано предупреждение о прекращении обозначенных действий с месячным сроком на его исполнение. В случае неисполнения предупреждения будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.