Старт торгов «Ламбумиза», индекс «Мосбиржи», цены на золото: дайджест

Старт торгов акциями «Ламбумиза»
30 октября, после 16:00 мск, на Мосбирже стартуют торги акциями производителя упаковки для молока «Ламбумиз». Акции компании включены в третий котировальный список Мосбиржи. Тикер — LMBZ.
Накануне компания сообщила, что провела IPO по нижней границе ценового диапазона ₽425−460 за акцию.
По состоянию на вечер понедельника, 28 октября, «Ламбумиз» собрал более 75% от минимально планируемого объема IPO, сообщил «РБК Инвестициям» источник, осведомленный о ходе сделки. Ранее компания указывала, что собирается привлечь в ходе размещения от ₽800 млн до ₽1 млрд.
Индекс Мосбиржи
Во вторник, 29 октября, волна распродаж на российском рынке акций приостановилась. Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на 0,96%, до 2 599,66 пункта. На пике индикатор достигал отметки 2 612,94 пункта. За предыдущие пять сессий он обвалился на 6,96%.
Рост на рынке произошел вопреки укреплению рубля и снижению цен на нефть. Котировки Brent впервые с 1 октября опустились ниже $71 за баррель и на минимуме торговались на уровне $70,72 за баррель (-0,98%). По итогам торгов снижение составило 0,42%, до $71,12 за баррель. Пара CNY/RUB снизилась на 0,29%, до ₽13,577.
«Локальный отскок, вероятно, связан с закрытием коротких позиций», — полагает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. Сильнее всех выросли акции, в которых могло быть много шортов из-за высокой долговой нагрузки компаний («Сегежа» (+7,61%), «Мечел» (+4,28% по «префам» и +3,61% по обыкновенным акциям) и другие). «На наш взгляд, рост таких бумаг скоро закончится, и на среднесрочном горизонте они будут хуже индекса Мосбиржи», — предупредил эксперт.
В числе лидеров также были акции металлургов — «Норникеля» (+3,79%), «Северстали» (+2,14%), НЛМК (+3,46%). Эксперт «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев полагает, что отскок в этих бумагах могли частично спровоцировать сообщения о том, что Китай может принять масштабный пакет мер по стимулированию экономики на заседании высшего законодательного органа Китая, которое пройдет
Относительная сила, проявленная нашим рынком, выглядит достаточно обнадеживающе. Агрессивные продажи прекратились, несмотря на ухудшение сырьевого и валютного факторов. Правда, иногда крупные участники воздерживаются от выхода из бумаг, чтобы не усугублять и без того негативную ситуацию, пишет эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
Он полагает, что рынок достиг достаточно низких уровней, отражающий стоимость компаний без искажения, связанного с изменением курса рубля. «Этот дисконт может уже учитывать, вероятно, слишком негативные ожидания, в том числе связанные с денежно-кредитной политикой. Поэтому, даже в отсутствие значимых позитивных сигналов многие могут уже подбирать существенно подешевевшие акции», — предположил Дмитрий Бабин.
Менее позитивен в этом отношении аналитик ФГ «Финам’Гордей Смирнов. “Негативные факторы в виде ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики и дешевеющей нефти остаются в силе, поэтому устойчивость отскока вызывает сомнения”, — считает аналитик.
Цены на золото
Биржевая стоимость золота обновила исторический максимум. Цена декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) на торгах в среду, 30 октября, поднялась на 0,5% и на пике составила $2794,4 за унцию. Предыдущий рекорд был установлен 29 октября на уровне $2787,7 за унцию.
Утром 30 октября цены на золото продолжили расти. На 8:54 мск драгметалл стоил 2796,8 за унцию.
Спрос на драгоценный металл растет на фоне неопределенности в отношении выборов в США и сохранения напряженности на Ближнем Востоке. Росту цен также способствует более мягкая денежно-кредитная политика крупнейших ЦБ. Снижение процентных ставок и геополитическая напряженность, как правило, способствуют росту стоимости слитков, которые считаются безопасным активом и не приносят процентного дохода.
Драгоценный металл вырос более чем на треть в этом году, поддержанный покупками центральных банков и спросом на активы-убежища из-за конфликтов на Ближнем Востоке и в Восточной Европе.
«Золото должно сохранить тенденцию к росту и даже может приблизиться к отметке $2800 за унцию в ближайшие дни, пока неопределенность в отношении итогов выборов в США продолжает оказывать давление на настроения рынка, а ожидания снижения ставки ФРС остаются неизменными», — рассказал главный рыночный аналитик Exinity Group Хан Тан.
В «БКС Мир инвестиций» также ожидают дальнейшего повышения цен на золото. Факторы геополитической нестабильности, спрос центральных банков, а также смягчение денежно-кредитной политики в разных странах не потеряют актуальности в ближайшие 12 месяцев. По мнению экспертов, пиковых цен на золото стоит ожидать в первом квартале 2025 года, а дальше цена стабилизируется и будет плавно снижаться.
В банке Goldman Sachs сохраняют позитивный взгляд на перспективы драгоценного металла и ожидают роста цен на золото до $3000 к декабрю 2025 года.
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:15 мск по данным сервиса «Банки.ру» и информации на сайтах самих банков. Перед посещением обменного пункта лучше заранее позвонить в него, чтобы узнать актуальный курс и убедиться в наличии средств.
Самые дешевые наличные доллары:
- Камкомбанк (ст.м. «Бауманская», «Нагатинская», «Новогиреево»): купить доллары можно по ₽96,28 продать — по ₽96,33;
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽96,29, продать — по ₽95,1.
Самые дешевые евро:
- Экспобанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽104,9, продать — по ₽103;
- Камкомбанк (ст.м. «Бауманская», «Нагатинская», «Новогиреево»): купить евро можно по ₽104,99, продать — по ₽104,66.
Самые дешевые юани:
- Камкомбанк (ст.м. «Бауманская», «Нагатинская», «Новогиреево»): купить юани можно по ₽14,21, продать — по ₽14,07;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить юани можно по ₽14,25, продать — по ₽13,18.
Корпоративные события
«Европлан»: отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2024 года.
«Русгидро»: финансовая отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2024 года.
«Татнефть»: финансовая отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2024 год.
«Мать и дитя»: операционные результаты за третий квартал 2024 года.
Другие важные события
Начало торгов акциями компании «Ламбумиз» на Мосбирже после IPO. Акции компании получат торговый код LMBZ.
Аукционы по продаже ОФЗ-26243 и ОФЗ-29025.
Банк России опубликует проект «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов».
Германия: ВВП, квартал — 12:00 мск.
Еврозона: индекс экономических ожиданий, октябрь — 13:00 мск.
Еврозона: ВВП, квартал — 13:00 мск.
США: число созданных рабочих мест в частном секторе от ADP — 15:15 мск.
США: ВВП, квартал — 15:30 мск.
Германия: индекс потребительских цен, октябрь — 16:00 мск.
США: Запасы нефти за неделю по данным EIA — 17:30 мск.
Россия: инфляция, неделя — 19:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2599,6 (+0,96%).
Индекс РТС: 841,45 (+0,86%).
S&P 500: 5832,92 (+0,16%).
Dow Jones Industrial Average: 42 233,05 (-0,36%).
NASDAQ Composite: 18 712,75 (+0,78%).