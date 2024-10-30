Старт торгов «Ламбумиза», индекс «Мосбиржи», цены на золото: дайджест

«Локальный отскок, вероятно, связан с закрытием коротких позиций», — полагает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. Сильнее всех выросли акции, в которых могло быть много шортов из-за высокой долговой нагрузки компаний («Сегежа» (+7,61%), «Мечел» (+4,28% по «префам» и +3,61% по обыкновенным акциям) и другие). «На наш взгляд, рост таких бумаг скоро закончится, и на среднесрочном горизонте они будут хуже индекса Мосбиржи», — предупредил эксперт.