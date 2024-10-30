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О чем говорит рекордное снижение индекса гособлигаций РФ. Мнение экспертов

Индекс государственных облигаций Московской биржи (RGBI) на неделе с 28 октября рекордно опускался. Так, 29 октября показатель достигал минимумов с февраля 2009 года. Почему индекс гособлигаций опускается и как это падение отразится на российской экономике, Финансам Mail рассказали эксперты.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Индекс гособлигаций РФ отражает динамику наиболее ликвидных ОФЗ с фиксированным доходом. Как отметил Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» продажи ОФЗ усилились после решения ЦБ о повышении ключевой ставки до 21%.

Кирилл Климентьев, аналитик «Цифра брокер», в свою очередь, дополнил, что из-за увеличения ставки спрос на гособлигации падает, а их доходность растет.

«Текущие высокие процентные ставки осложняют Минфину возможности по размещению новых ОФЗ с одной стороны, с другой — способствуют сокращению спроса в экономике, негативно влияют на компании в плане обслуживания их долгов», — отметил Александр Шепелев.

По словам Кирилла Климентьева, повышение доходности облигаций затрудняет для государства заимствование средств для покрытия бюджетного дефицита. Такая ситуация может привести к росту налогов или сокращению расходов бюджета.

«Повышенные ставки также ограничивают доступ бизнеса и населения к капиталу, увеличивая стоимость кредитов и замедляя экономический рост», — заключил аналитик.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».