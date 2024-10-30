О чем говорит рекордное снижение индекса гособлигаций РФ. Мнение экспертов

Индекс государственных облигаций Московской биржи (RGBI) на неделе с 28 октября рекордно опускался. Так, 29 октября показатель достигал минимумов с февраля 2009 года. Почему индекс гособлигаций опускается и как это падение отразится на российской экономике, Финансам Mail рассказали эксперты.