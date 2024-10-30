О чем говорит рекордное снижение индекса гособлигаций РФ. Мнение экспертов

Индекс гособлигаций РФ отражает динамику наиболее ликвидных ОФЗ с фиксированным доходом. Как отметил Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» продажи ОФЗ усилились после решения ЦБ о повышении ключевой ставки до 21%.
Кирилл Климентьев, аналитик «Цифра брокер», в свою очередь, дополнил, что из-за увеличения ставки спрос на гособлигации падает, а их доходность растет.
«Текущие высокие процентные ставки осложняют Минфину возможности по размещению новых ОФЗ с одной стороны, с другой — способствуют сокращению спроса в экономике, негативно влияют на компании в плане обслуживания их долгов», — отметил Александр Шепелев.
По словам Кирилла Климентьева, повышение доходности облигаций затрудняет для государства заимствование средств для покрытия бюджетного дефицита. Такая ситуация может привести к росту налогов или сокращению расходов бюджета.
«Повышенные ставки также ограничивают доступ бизнеса и населения к капиталу, увеличивая стоимость кредитов и замедляя экономический рост», — заключил аналитик.
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