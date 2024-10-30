США расширили санкции против России

Так, США ввели рестрикции против 32 физлиц. Среди них — заместители министра обороны России Александр Фомин, Андрей Булыга, Павел Фрадков Виктор Горемыкин, Анна Цивилева, гендиректор «Трансмашхолдинга» Кирилл Липа. Под ограничения также попали граждане Греции, Индии, КНР, РФ, Турции, Чили, Швейцарии.
Также Вашингтон ввел санкции против более 350 структур, в том числе из РФ, Китая, ОАЭ, Турции, Швейцарии, Индии, Узбекистана.
Помимо этого, новые санкции ввел Минторг США. Так, ведомство расширило список торговых ограничений против России и Белоруссии и внесло в перечень девять химических прекурсоров, которые якобы могут использоваться для производства средств по борьбе с беспорядками и химического оружия, в частности хлорпикрина.
Министерство также внесло коррективы в список исключений и политику лицензирования экспорта, реэкспорта или передачи (внутри страны) товаров для официальной деятельности дипломатических или консульских представительств правительств стран, расположенных в России и Белоруссии.
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