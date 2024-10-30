США расширили санкции против России

Помимо этого, новые санкции ввел Минторг США. Так, ведомство расширило список торговых ограничений против России и Белоруссии и внесло в перечень девять химических прекурсоров, которые якобы могут использоваться для производства средств по борьбе с беспорядками и химического оружия, в частности хлорпикрина.