Спрос на золото в мире во III квартале 2024 года вырос на 5%

В отчете организации отмечается, что спрос на золото без учета внебиржевых сделок в III квартале сохранился практически на уровне III квартала 2023 года и составил 1 176,5 тонны золота.
«Добыча на рудниках выросла на 6% в годовом исчислении — до очередного квартального рекорда, а объемы добычи с начала года превзошли предыдущий максимум 2018 года. Объемы переработанного золота выросли на 11% в годовом исчислении, но широкомасштабных продаж золота в связи с нехваткой средств пока не наблюдается», — отмечается в отчете организации.
Основным драйвером роста спроса на золото в III квартале стал приток золота в ETF, добавили в WGC.
В организации отметили, что темпы покупок золота центральными банками замедлились в третьем квартале, до 186,2 тонны, но с начала года объем покупок соответствует уровню 2022 года и они остаются широко распространенными.