Спрос на золото в мире во III квартале 2024 года вырос на 5%

«Добыча на рудниках выросла на 6% в годовом исчислении — до очередного квартального рекорда, а объемы добычи с начала года превзошли предыдущий максимум 2018 года. Объемы переработанного золота выросли на 11% в годовом исчислении, но широкомасштабных продаж золота в связи с нехваткой средств пока не наблюдается», — отмечается в отчете организации.