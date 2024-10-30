Сбербанк повысил средневзвешенные ставки по семейной ипотеке

В июле «Семейная ипотека» в России была продлена до 2030 года — ее можно оформить по ставке до 6%. По программе можно взять кредит до 12 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 миллионов рублей в остальных регионах.