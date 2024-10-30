Сбербанк повысил средневзвешенные ставки по семейной ипотеке

Программа позволяет взять кредит на сумму, превышающую лимит по семейной ипотеке. По ее условиям сумма до утвержденного правительством РФ лимита по программе «Семейная ипотека» оформляется по льготной ставке 6%, а сумма свыше лимита — по ставке банка. В кредитном договоре указывается средневзвешенная ставка.
«Сбербанк корректирует средневзвешенные ставки при оформлении “Семейной ипотеки” со сверхлимитом денежных средств с 30 октября на фоне высокой ключевой ставки и в связи с ростом ставок по всем рыночным программам в банке… Средневзвешенные ставки будут увеличены в диапазоне от 1 до 4 процентных пунктов в зависимости от суммы кредита», — сказано в сообщении.
Отмечается, что минимальная ставка по программе на «Домклик» для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области при сумме кредита от 12,5 миллиона рублей составит 9,4%. Для иных регионов при сумме кредита свыше 6,5 миллиона составит 10%.
В июле «Семейная ипотека» в России была продлена до 2030 года — ее можно оформить по ставке до 6%. По программе можно взять кредит до 12 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 миллионов рублей в остальных регионах.
По данным аналитиков «Домклик», за истекший период 2024 года Сбербанк выдал более 173 тысяч кредитов в рамках семейной ипотеки на общую сумму 862 миллиарда рублей.