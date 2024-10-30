Россияне стали чаще строить частные дома

В свою очередь интерес к услугам ремонтных бригад в России тоже вырос. Так, чаще всего этой осенью россияне прибегают к услугам дизайнера интерьеров, по ремонту и установке вентиляции, а также изоляция и утепление. Однако не менее востребованы услуги сантехников и электриков. По подсчетам аналитиков, больше всего за год спрос на сантехников вырос в Пскове, Екатеринбурге и Новосибирске. А спрос на электриков больше всего вырос в Екатеринбурге, Туле и Калининграде.