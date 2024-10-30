Россияне стали чаще строить частные дома

«В России укрепляется тренд на строительство частных домов. На платформе “Авито Услуги” спрос на изыскательные и проектно-сметные работы осенью 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 68% и 42% соответственно. Проектно-сметные работы для строительства загородного дома включают оценку всех затрат и разработку проекта с учетом всех характеристик местности для обеспечения безопасного и эффективного строительства», — говорится в исследовании.
Отмечается, что наибольший спрос на строительство домов «под ключ» зафиксирован на Ямале с ростом на 31%, а также в Республике Коми — 18% и Нижнем Новгороде — 13%. В свою очередь на услуги по проектированию домов и составлению смет больше всего — втрое — интерес вырос в Кургане. В топ-3 по этому показателю также вошли Омск с ростом спроса более чем в 2,3 раза и Ростов-на-Дону с увеличением интереса к услуге более чем вдвое.
В свою очередь интерес к услугам ремонтных бригад в России тоже вырос. Так, чаще всего этой осенью россияне прибегают к услугам дизайнера интерьеров, по ремонту и установке вентиляции, а также изоляция и утепление. Однако не менее востребованы услуги сантехников и электриков. По подсчетам аналитиков, больше всего за год спрос на сантехников вырос в Пскове, Екатеринбурге и Новосибирске. А спрос на электриков больше всего вырос в Екатеринбурге, Туле и Калининграде.