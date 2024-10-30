Россиян предупредили о рассылке мошенниками постановлений об уголовных делах

Аналитики отмечают, что хотя сама по себе схема с применением фальшивых постановлений о якобы возбуждении против получателей уголовных дел не является новой, но ранее использовались в основном корпоративные адреса, и схема была направлена на сотрудников организаций. Сейчас фокус сместился на личные почты и частных лиц.
«Используемые персональные данные свидетельствуют о том, что украинскими кол-центрами накоплен значительный объем информации об отдельных россиянах и созданы их цифровые досье, которые неустанно расширяются», — рассказала эксперт лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия» Президентской академии, модератор проекта «Антимошенник» Ирина Смирнова.
Схема мошенников, по ее словам, чаще всего выглядит так: на почту или в мессенджер приходит письмо за подписью представителя ФСБ (реже — Следственного комитета, МВД или прокуратуры). К письму прилагается «скан» постановления о возбуждении против получателя уголовного дела в связи с дискредитацией Вооруженных сил РФ, распространением заведомо ложной информации, финансированием ВСУ. Постановление выглядит максимально правдоподобно для неосведомленного человека. Оно на бланке с реквизитами, печатью, с отсылками к конкретным статьям законов. Несоответствия, как убеждена Смирнова, способен распознать лишь тот, кто разбирается в работе правоохранительных органов.
Эксперты проекта «Антимошенник» полагают, что изначально схема направлена на людей среднего возраста, но жертвой может стать любой человек. «Проведенный анализ показывает, что подобные письма приходят в основном на те аккаунты россиян, которые они используют при регистрации в онлайн-магазинах и на сайтах сферы услуг. Именно оттуда происходят массовые утечки данных. Поэтому мы настоятельно рекомендуем гражданам создавать отдельные почтовые адреса и телефонные номера для совершения покупок и использования различных сервисов», — предупреждает профессор, заведующий лабораторией «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия» Геннадий Слышкин.
Он подчеркнул, что сам факт обращения сотрудника правоохранительных органов через почту или мессенджер, да еще и с пересылкой документа, должен стать четким сигналом, что перед вами мошенник.