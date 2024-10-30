Россиян предупредили о рассылке мошенниками постановлений об уголовных делах

Схема мошенников, по ее словам, чаще всего выглядит так: на почту или в мессенджер приходит письмо за подписью представителя ФСБ (реже — Следственного комитета, МВД или прокуратуры). К письму прилагается «скан» постановления о возбуждении против получателя уголовного дела в связи с дискредитацией Вооруженных сил РФ, распространением заведомо ложной информации, финансированием ВСУ. Постановление выглядит максимально правдоподобно для неосведомленного человека. Оно на бланке с реквизитами, печатью, с отсылками к конкретным статьям законов. Несоответствия, как убеждена Смирнова, способен распознать лишь тот, кто разбирается в работе правоохранительных органов.