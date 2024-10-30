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Решетников ожидает рост ВВП в рамках объявленных параметров в 2,5%

ДАР-ЭС-САЛАМ, 30 октября. /ТАСС/. Текущие прогнозные ожидания по росту ВВП России в 2025 году находятся в пределах ранее объявленных значений — 2,5%. Об этом журналистам сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в кулуарах бизнес-форма России и Танзании.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас мы идем в рамках тех параметров, которые объявлены. Сейчас видим признаки начала охлаждения экономики. Конечно, мы будем очень внимательно смотреть и анализировать ситуацию, исходя из тех цифр, которые появятся [по динамике экономики в IV квартале]. Основной посыл, который мы всегда даем, — важна своевременность решений [по ключевой ставке], а не просто жесткость или мягкость политики», — отметил министр.

Минэкономразвития в сентябре повысило прогноз роста ВВП России в 2024 году с 2,8% до 3,9%, в 2025 году — до 2,5% с 2,3%.