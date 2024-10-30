Решетников ожидает рост ВВП в рамках объявленных параметров в 2,5%

«Сейчас мы идем в рамках тех параметров, которые объявлены. Сейчас видим признаки начала охлаждения экономики. Конечно, мы будем очень внимательно смотреть и анализировать ситуацию, исходя из тех цифр, которые появятся [по динамике экономики в IV квартале]. Основной посыл, который мы всегда даем, — важна своевременность решений [по ключевой ставке], а не просто жесткость или мягкость политики», — отметил министр.