Reddit впервые за время существования принес прибыль

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Онлайн-платформа Reddit по итогам 3 квартала 2024 года впервые за все время своего существования принесла прибыль. Об этом говорится в финансовом отчете компании за соответствующий период.
Ее чистая прибыль по итогам квартала составила $29,9 млн, выручка выросла на 68% по сравнению с тем же периодом 2023 года с $207,5 млн до $348,4 млн. Чистая рентабельность платформы достигла отметки 8,6%. Отмечается, что рост количества ежедневных активных уникальных пользователей составил 47% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Веб-форум запущен в 2005 году, в 2006 году его приобрел издательский дом Conde Nast за $10 млн. Каждый день сайт посещают свыше 97 млн человек. Как сообщило агентство Bloomberg, в марте 2024 года платформа провела IPO, в ходе размещения она привлекла $748 млн.