Reddit впервые за время существования принес прибыль

Ее чистая прибыль по итогам квартала составила $29,9 млн, выручка выросла на 68% по сравнению с тем же периодом 2023 года с $207,5 млн до $348,4 млн. Чистая рентабельность платформы достигла отметки 8,6%. Отмечается, что рост количества ежедневных активных уникальных пользователей составил 47% по сравнению с тем же периодом прошлого года.