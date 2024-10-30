Путин поручил ввести льготы для иностранных покупателей продукции РФ

Российский лидер Владимир Путин поручил утвердить меры поддержки иностранных компаний, закупающих российскую высокотехнологичную продукцию. Президент РФ предложил ввести льготные кредиты для зарубежных покупателей, об этом говорится на сайте Кремля.
По данным ресурса, льготы будут предоставляться на срок более трех лет, включая субсидирование процентной ставки на весь срок действия договора кредита.
Путин уточнил, что данные меры не должны подрывать работу отечественных производств.
Заниматься вопросом российский лидер поручил ВЭБ.РФ, Российскому экспортному центру и комиссиям Госсовета при участии Банка России.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российскому бизнесу необходимо осваивать рынки глобального Юга.