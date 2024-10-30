Прости, прощай: регионам спишут часть долгов по бюджетным кредитам

Правительство спишет часть задолженности по бюджетным кредитам для 25 регионов на общую сумму порядка 26 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. У субъектов федерации появится больше финансовых возможностей, но этих средств, как правило, недостаточно для полного покрытия всех потребностей и выполнения планов, заявили «Известиям» в экспертном сообществе. Подробности — в материале «Известий».
Инструмент выравнивания
Для поддержки российских регионов действует целый ряд мер, в том числе налоговые льготы, гранты, межбюджетные трансферты, дотации, напомнили «Известиям» в пресс-службе Минфина.
«Так, для развития региональной инфраструктуры и стимулирования инвестиционной активности в 2020 году был запущен механизм списания субъектам РФ задолженности по бюджетным кредитам за счет поступления в федеральный бюджет доходов от реализации новых инвестиционных проектов», — отметили в ведомстве.
Списание распространяется на реализацию новых инвестпроектов, реализуемых в таких отраслях, как сельское хозяйство, туризм, обрабатывающие производства, жилищное и дорожное строительство, ЖКХ и транспорт, уточнили в министерстве.
«Такой инструмент позволяет субъектам РФ не только сократить задолженность перед федеральным бюджетом, но и улучшить инвестиционную привлекательность региона, увеличить количество рабочих мест и поступление доходной части бюджета», — добавили в пресс-службе Минфина.
Безусловно, после списания долгов у регионов появится больше финансовых возможностей, но этих средств, как правило, недостаточно для полного покрытия всех потребностей и выполнения всех планов, заявила «Известиям» руководитель отдела суверенных и региональных рейтингов «Эксперт РА» Татьяна Тирских.
— У тех регионов, у которых суммы списания небольшие, высвободивших средств будет недостаточно для реализации крупных инвестиционных проектов. Тем не менее, это позволит покрыть какую-то часть расходов относительно выполнения инженерных изысканий, проектирования, экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительства, реконструкции и ввода в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, — отметила она.
Мерой поддержки с 2020 года могли воспользоваться 72 региона, а общий «лимит» на поддержку превышал 600 млрд рублей, напомнил директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской Академии Дмитрий Землянский.
— Фактически, речь идет о списании долга на сумму налоговых и неналоговых доходов, полученных от реализации регионами инвестиционных и инфраструктурных проектов за счет средств от реструктуризации бюджетных кредитов, — заявил «Известиям» эксперт.
В прошлом году такой долг списывался впервые. Сейчас речь идет о продолжении подобной практики. Пока масштаб действия механизма остается небольшим.
— Фактически списывается около 1% задолженности регионов по бюджетным кредитам. Для сведения, текущий объем государственного долга субъектов превышает 3,15 трлн рублей, в том числе 2,5 трлн рублей приходятся на бюджетные кредиты, — заметил эксперт.
Всего будет списано 25,9 млрд руб., однако объемы списания задолженности от субъекта к субъекту существенно различаются, обратил внимание заместитель директора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин.
— Так, на Московскую область и Республику Татарстан в совокупности приходится более 91% всех списываемых средств (54,7% и 36,6% от совокупного объема списания соответственно) или 23,6 млрд руб., еще 2,9% (743 млн руб.) приходится на Пермский край, — сказал «Известиям» эксперт. — Наименьшие объемы будут списаны в Астраханской области (3,9 млн руб.), Республике Коми (2,1 млн руб.) и в Ставропольском крае (275 тыс. руб.).
Инфраструктурные (бюджетные) кредиты регионам — это целевые займы, предоставляемые региональным властям для финансирования крупных инфраструктурных проектов, напомнил кандидат экономических наук, заместитель заведующего кафедрой экономической политики и экономических измерений ГУУ Артем Савостицкий.
— У нас в стране этот инструмент стал частью государственной стратегии по выравниванию социально-экономического развития между регионами, — объяснил «Известиям» эксперт. — Такие кредиты выдаются на льготных условиях, зачастую по сниженным ставкам или на длительные сроки погашения, чтобы создать стимулы для ускоренного развития инфраструктуры и повышения качества жизни населения в регионах.
В феврале 2024 года в послании Федеральному собранию президент объявил о решении списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам, чтобы снизить долговую нагрузку субъектов и поддержать их экономическое развитие.
— Списание бюджетных кредитов — это не только мера поддержки, но и инструмент экономической политики, направленный на выравнивание условий для регионального развития и повышения стабильности в социально-экономической сфере. Сейчас правительство списало относительно небольшой объем, это всего одна сотая часть общего объема задолженности всех регионов. Но для Московской области и Республики Татарстан это ощутимая величина, — заметил Артем Савостицкий.
В целом, по его словам, списание кредитов снижает бюджетные риски для регионов, так как уменьшает их долговую нагрузку и освобождает средства, которые можно направить на другие нужды.
— Например, если регион задолжал значительные суммы по бюджетным кредитам, как это было у некоторых субъектов с низкими доходами, списание части долга снижает необходимость резкого сокращения расходов на социальные программы или инфраструктурные проекты, — сказал эксперт. — Также эта мера повышает устойчивость регионального бюджета к внешним шокам, например высвобождающиеся средства можно направить на борьбу с природными или техногенными катастрофами.
Разные варианты
Помимо бюджетных кредитов, для финансирования крупных проектов субъекты России могут использовать и другие инструменты. Один из них — выпуск региональных облигаций, которые позволяют привлекать средства частных инвесторов на определенный срок.
— Например, Московская область выпустила облигации для финансирования строительства транспортной инфраструктуры, что дало возможность реализовать проекты без значительного увеличения долговой нагрузки, — отметил Артем Савостицкий. — Еще один инструмент — концессионные соглашения, при которых частные компании берут на себя финансирование и управление проектом в обмен на право эксплуатации объекта на оговоренный срок. Так реализуются многие проекты в сфере ЖКХ и транспортной инфраструктуры, например, строительство платных дорог с участием частных инвесторов.
Помимо этого, регионы могут привлекать средства через государственно-частное партнерство (ГЧП), когда расходы на проект разделяются между государством и бизнесом.
— Примером служит проект строительства больничного комплекса в Санкт-Петербурге, финансируемый совместно с частными компаниями. Наконец, можно использовать федеральные субсидии и гранты, которые выделяются на развитие определенных сфер, например это может быть улучшение экологической ситуации или развитие образования, — добавил эксперт.
Такие инструменты дают возможность региональным властям диверсифицировать источники финансирования и реализовывать стратегически важные проекты, минимизируя бюджетные риски.
Будущие списания
В ближайшие годы ожидается достаточно масштабное списание бюджетных кредитов из федерального бюджета регионам, сказал «Известиям» директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской Академии Владимир Климанов.
— Так, до 2030 года, в соответствии с инициативами, высказанными президентом в послании Федеральному собранию в 2024 году, регионам будет списано. ⅔ накопившихся объемов бюджетных кредитов в сумме около 1 трлн 100 млрд рублей. Этот процесс растянется на несколько лет. Предусмотрены специальные процедуры, в соответствии с которыми высвобождающиеся ресурсы регион должен направлять на инвестиционные цели. Но этот процесс еще не начался, — отметил он.
Тем не менее, действует правило, установленное несколько лет назад и получившие название «правила 1704» по номеру постановления правительства, регламентирующего этот процесс, в соответствии с которым регион может за счет дополнительных усилий сформировать новую налогооблагаемую базу, объем налогов, по которым поступающее в федеральный бюджет может пойти на списание имеющихся бюджетных кредитов.
— И такое правило применялось уже в прошлом году и применяется в текущем. Объемы этих средств на самом деле составляют десятки миллиардов рублей. Иногда для отдельных регионов они значимы, — пояснил эксперт. — Поэтому скорее этот процесс имеет важный стимулирующий характер, но тем не менее, он не является ключевым в решении бюджетных проблем, стоящих в том или ином регионе.
«Известия» направили запросы в Минэк и Минфин, но на момент публикации ответы получены не были.