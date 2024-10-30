Прости, прощай: регионам спишут часть долгов по бюджетным кредитам

— У тех регионов, у которых суммы списания небольшие, высвободивших средств будет недостаточно для реализации крупных инвестиционных проектов. Тем не менее, это позволит покрыть какую-то часть расходов относительно выполнения инженерных изысканий, проектирования, экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительства, реконструкции и ввода в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, — отметила она.