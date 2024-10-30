Прибыль Volkswagen в третьем квартале упала почти на 64%

Тем не менее продажи снизились лишь на 0,5%, до €78,5 млрд. За первые девять месяцев 2024 года чистая прибыль компании из Вольфсбурга составила €12,9 млрд. Это примерно на 20% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Маржа также упала — с 6,9 до 5,4% за девятимесячный период. В третьем квартале этот показатель составил только 3,6%.