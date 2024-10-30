Прибыль Volkswagen в третьем квартале упала почти на 64%

При этом операционная прибыль концерна снизилась примерно на 42%, до €2,86 млрд. Причиной слабого результата являются высокие постоянные расходы и затраты на реструктуризацию завода дочерней компании Audi в Брюсселе, который собирались закрыть. Кроме того, дела Volkswagen в Китае, бывшем локомотивом роста, идут плохо. Значения оказались хуже, чем опасались аналитики.
Тем не менее продажи снизились лишь на 0,5%, до €78,5 млрд. За первые девять месяцев 2024 года чистая прибыль компании из Вольфсбурга составила €12,9 млрд. Это примерно на 20% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Маржа также упала — с 6,9 до 5,4% за девятимесячный период. В третьем квартале этот показатель составил только 3,6%.
По данным компании, через девять месяцев окупаемость инвестиций в основной бренд Volkswagen составляет всего 2%. «Это показывает острую необходимость значительного сокращения затрат и повышения эффективности», — прокомментировал финансовый директор VW Арно Антлиц. Целью на этот год является операционная рентабельность не менее 5,6%. За последние несколько месяцев Volkswagen уже дважды приходилось корректировать свой прогноз в сторону понижения.
В понедельник агентство DPA со ссылкой на главу производственного совета Volkswagen Даниэлу Кавалло сообщило, что концерн планирует закрыть три завода в ФРГ и сократить десятки тысяч рабочих мест. Завод в Оснабрюке, который недавно потерял долгожданный дополнительный заказ компании Porsche, находится в зоне особого риска. Целые департаменты должны быть закрыты или переведены за границу. Эти планы, по словам Кавалло, затрагивают все заводы Volkswagen в ФРГ.
В самом концерне Volkswagen отметили, что реструктуризация является единственным способом сохранять конкурентоспособность в долгосрочной перспективе. Правительство ФРГ, как заявил его представитель Вольфганг Бюхнер, считает, что предприятие должно сохранять рабочие места. В рамках текущего раунда коллективных переговоров профсоюз IG Metall требует повышения заработной платы на 7% и ее увеличения на €170 для стажеров. В Германии на заводах концерна VW работают порядка 120 тыс. человек, около половины из них — в Вольфсбурге. Бренд VW управляет в общей сложности 10 заводами в Германии.