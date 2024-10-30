Гарри Поттер и волшебная экономика

С Поттерами все проще. Свое состояние Гарри получил от родителей. Правда, погибли они в возрасте 20 лет, откуда у них состояние? Тоже наследство! Львиную долю состояния Поттеров сколотил дедушка Гарри — Флимонт Поттер. Флимонт создал волшебное зелье «Простоблеск» — средство для укладки волос и лечения кожи головы. Зелье было продуктом революционным, и перед уходом на пенсию Флимонт продал компанию, а деньги сложил в сейф в Гринготтсе. По разным оценкам фанатов, на начало серии в сейфе Гарри лежало от 50 тысяч до 319 тысяч галлеонов, то есть от ₽30 до ₽180 миллионов.