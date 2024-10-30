Гарри Поттер и волшебная экономика

Именно об экономике магического мира мы сегодня поговорим. Она, кстати, — просто ужасна! Без сомнения, во Вселенной Гарри Поттера царит капитализм: купля-продажа товаров, регулирующие институты, обменные курсы… Вот только существовать такой капитализм может только в сказке.
Выпивайте зелье «Экономический экстаз» и давайте повеселимся!
Валюта
Начнем с денег. У волшебников в ходу три типа валюты: золотые галлеоны, серебряные сикли и бронзовые кнаты. Их соотношение выглядит так:
Курсы обмена к существующим в реальном мире валютам тоже есть, их озвучила сама создательница Вселенной Гарри Поттера. По расчетам аналитиков MP, 1 галлеон — примерно — ₽570.
Очевидно, откуда Джоан Роулинг позаимствовала эту систему. Раньше в Великобритании фунты чеканились из золота, шиллинги из серебра, а пенни — из меди. И у таких «товарных» денег есть существенные недостатки. Один из — цены на металлы, из которых сделаны монеты. Если, к примеру, серебро сильно подорожало к золоту, предприимчивый гражданин может переплавить серебряные монеты в слиток и продать его за большее количество золота, нежели он получил бы по обменному курсу. Плавающие курсы разных монет — это неудобно.
В экономике маглов (маглами волшебники называют всех не волшебников), которая гораздо больше, курс золота к серебру постоянно колеблется. И если бы среди волшебников водились ушлые арбитражники, всякий раз, когда курс отличался бы на несколько процентов от соотношения веса семнадцати сиклей к одному галлеону, золото или серебро просто вымывалось бы из экономики волшебного мира. Принести тонну серебра из магловского мира, обменять на серебряные сикли, обменять сикли на галлеоны, отнести купленное по дешевке золото в мир маглов, обменять на большее количество серебра, и повторить все сначала.
Вы только задумайтесь! Сейчас в мире маглов (то есть в нашем мире) золото в 86 раз дороже серебра. Пусть даже один золотой галлеон весит как три серебряных кната, все равно — профит очевиден!
Как очевидна и неувязочка в сюжете.
Банкинг
Откуда берутся деньги? Из банка Гринготтс, конечно. Он — единственный банк во всей магической Британии. Монополист! Работающие в нем гоблины отвечают и за эмиссию монет, и за обмен волшебных денег на магловские, и за хранение накоплений волшебников.
И да, каждый раз, когда вы захотите потратить часть сбережений, вам придется добираться в единственное отделение банка и проходить долгую процедуру с путешествием до личного хранилища и обратно. Зато там есть дракон, что, вроде бы, должно повысить шансы на сохранность денег, но, как мы помним, в последний части «Гарри Поттера» главные герои, не особо напрягаясь, украли из банковского сейфа волшебную чашу.
Зачем волшебникам деньги? Они же могут наколдовать все что угодно! А вот и нет.
Магия действительно упрощает многие рутинные процессы, например готовку еды, но создать еду из воздуха нельзя. В Поттериане даже есть специальный закон, описывающий пределы магических возможностей по созданию всякого-разного — закон Трансфигурации Гэмпа. Поэтому монеты, состоящие из драгоценных металлов, и товары на полках наколдовать нельзя — их нужно производить.
Несмотря на это, в экономике есть место мошенничеству — лепреконское золото. В руках волшебников это золото просто исчезает через несколько часов, а отличить такие монеты от настоящих могут только гоблины.
Образование, здравоохранение и рынок труда
Ну ладно. С тем, где хранить деньги разобрались. А где их зарабатывать?
С работой по найму в волшебном мире все непросто, а с частным предпринимательством — еще хуже. Пойдем по порядку.
Выбирать место для работы в магической Великобритании, откровенно говоря, не приходится. Министерство магии, очевидно, самый большой работодатель на рынке. Отличный выбор, если вы мечтаете всю жизнь работать стирателем памяти у маглов. А может, вы хотите стать дежурным колдуном, регистрируя всех новоприбывших в Министерство? Не всем же быть крутыми мракоборцами. Но даже работа в таком крупном учреждении не гарантирует большой доход, судя по семье Уизли. Глава семейства, работая в Министерстве, не может купить своим детям новые учебники.
Министерство Магии — упрощенная модель верхушки государства, объединяющая законодательную, исполнительную и судебную ветви власти. Ведомство это регулирует большую часть жизни магического мира, в том числе экономическую и таможенную. Так в одной из книг упоминается, что Министерство запретило импорт ковров-самолетов, которые могли составить конкуренцию английским метлам.
Приватизация, кажется, мир магов тоже не затронула: Министерство магии является единственным поставщиком образования и здравоохранения.
Учеба в школе чародейства Хогвартс, кстати, бесплатная. Министерский орган в том числе оплачивает все расходы школы. Известно только об одной платной услуге — обучение трансгрессии, простыми словами — телепортации. Стоит такое удовольствие 12 галлеонов, то есть ₽6850.
Здравоохранение представлено больницей Святого Мунго и парой аптек. Платное ли лечение в больнице — неизвестно. Но само заведение, скорее всего, также финансируется Министерством. В пользу этой версии говорят несколько фактов.
— На входе в Министерство магии стоит фонтан, в который принято кидать монеты. Эти пожертвования отдаются в пользу больницы Святого Мунго.
— Люциус Малфой сделал большое пожертвование в больницу, и по этому поводу его пригласил на ужин министр магии.
— Еще есть несколько аптек. Там можно купить не только готовые лекарства, но и ингредиенты для создания собственных. Сами аптеки, видимо, являются одновременно разработчиками препаратов, выступая в роли фармацевтических компаний.
Предпринимательство
Увы, почва для бизнеса — не самая благоприятная. Во-первых, в волшебной Британии есть всего два района, где можно открыть свое дело: Косой Переулок и деревня Хогсмид. Еще есть Лютный Переулок (читай: «черный рынок»), но, надеемся, вы законопослушный волшебник. Заглянем в Косой Переулок.
Косой Переулок, или Косая Аллея — единственное место во всей волшебной Великобритании, где можно купить волшебную палочку, волшебное животное и магическую метлу — недостатка в трафике покупателей не предвидится. Только вот к моменту действий книги известных бизнесов на улице меньше 30.
Самый главный — лавка Олливандера, которая продает волшебные палочки. На этом рынке в Великобритании семья Оливандеров практически монополист. Да, есть еще какие-то мелкие производители, но абсолютно все герои книг отоваривались именно у Оливандера. Его фамильный бизнес известен с 382 года до нашей эры и, судя по всему, последние 2000 лет пытается не разориться.
Почему? Судите сами. Палочки производят из двух основных материалов: сердцевина и дерево. Сердцевины бывают трех видов: перо феникса, волос из хвоста единорога и сердечная жила дракона. Известная цена сердцевины — волоса единорога — 9 галлеонов. Остальные «начинки» стоят не меньше.
Дерево для волшебных палочек тоже годится не всякое — нужно искать с определенными магическими свойствами. Получается, только составные части для палочек стоят как минимум 10 галлеонов, не учитывая работу мастера. Гарри Поттер покупает свою палочку всего за 7 галлеонов. Прямо сказка какая-то!
Можно предположить, что конкретно этот бизнес субсидируется Министерством магии. Палочки нужны всем волшебникам, даже самым бедным, поэтому цены, видимо, не рыночные. А что еще есть в наличии?
Есть, например, котлы. Котел — вещь необходимая каждому волшебнику, ведь в нем варят зелья. Но здесь опять монополия! Единственный магазин, торгующий котлами, так и называется: «Магазин котлов» и имеет два филиала.
Но длинные руки Министерства протянулись и сюда. Оно, как регулятор, устанавливает стандарты для котлов, включая размер и толщину стенок.
Единственная отрасль, в которой есть видимость рыночной конкуренции — производство мётел. Как следствие, тут заметен технический прогресс! Новые скоростные веники выходят почти каждый год: метла «Нимбус 2000» вышла в 1991 году и была лучшей на рынке, но уже в 1992-м «Нимбус 2001» превзошла предыдущую модель по всем параметрам.
А в 1993-м году вышла «Молния», которая была быстрее любого Нимбуса. Между производствами метел есть конкуренция: «Нимбусы» выпускает компания «Скоростные мётлы Нимбус», а «Молнию» изобрел Рэндольф Спадмор — наследственный конструктор мётел. Описанные метлы — спортивные и профессиональные, а значит — дорогие.
Основные покупатели таких инструментов: профессиональные команды по квиддичу и богатые волшебники, как семья Малфоев. Точных цен нет, но работник Министерства завидовала Гарри Поттеру, когда увидела его Молнию. Известно, что «Нимбус 2001» был достаточно дорогим, а «Молния» стоила как 7 таких «Нимбусов».
«Эконом» сегмент такие бизнесы тоже покрывают, например — метлой «Хвостатая звезда» — дешевый вариант для всей семьи.
Еще одна более-менее развитая отрасль бизнеса — общепит. Да, есть и пить волшебники любят не меньше маглов. В Косом Переулке есть чайная, пивоварня, кафе-мороженое и известный паб — «Дырявый котел» (не путать с магазином котлов). В Хогсмиде тоже есть кафе-бары, чайные и даже одно романтическое кафе, очевидно, открытое для учеников Хогвартса.
В целом же, с бизнесом в Гарри Поттере все довольно грустно. Почему? Опять же, можно списать это на то, что Джоан Роулинг просто не заморачивалась такими моментами. Однако, если не списывать все на сюжетные дыры и немного поразмышлять логически, то ответ напрашивается сам собой.
Нет кредитования — нет бизнеса
Мы уже упомянули: в мире Гарри Поттера лишь один банк на всю Великобританию, да и тот не выдает кредитов. После этого, собственно, все вопросы о том, почему бизнес в волшебном мире стагнирует, снимаются.
Откуда взять стартовый капитал на открытие бизнеса? Вопрос остается открытым. Во время событий Поттерианы описан один случай рождения нового предприятия: Фред и Джордж Уизли хотели открыть свой магазин, и Гарри отдал им свой выигрыш Турнира Трех Волшебников — 1 тысячу галлеонов. Много ли это? Достаточно, чтобы рискнуть жизнью на турнире!
На современные деньги это всего лишь ₽570 тысяч, но в волшебном мире — целое состояние. Этой суммы хватило, чтобы открыть магазин «Всевозможные волшебные вредилки» и, судя по популярности, быстро его окупить.
Словом, если вы, дорогой читатель, все-таки дождетесь письмо из Хогвартса и захотите открыть свое дело в волшебном мире — готовьтесь, будет непросто!
Служить бы рады…
Ну хорошо, стартовый капитал взять неоткуда, а что насчет индивидуального предпринимательства в сфере услуг? И вложений, кажется, нужно не так много.
Если вы подумали, что можно открыть, скажем, бизнес по клинингу, убирая дома менее зажиточных волшебных семей — не спешите. Существует целый ряд бытовых заклинаний, с помощью которых можно мыть посуду и наводить порядок, поэтому такой бизнес вряд ли будет востребован.
Ах да, волшебники ведь не брезгуют и рабским трудом. Эльфы в мире Гарри Поттера — бытовые слуги. Обычно они служат очень богатым семьям, как те же Малфои или Блэки, или же целому заведению, как Хогвартс. Да, школа тоже использует рабов.
Служба вечная и работает по магическому контракту между членами определенной волшебной семьи и принадлежащим этой семье домовиком.
Старые деньги
Если так сложно зарабатывать деньги, то откуда сказочно богатые Малфои, состоятельные Блэки и Поттеры? Ответ один — наследство. БОльшая часть богатых семей в Гарри Поттере попросту унаследовала свои богатства. А откуда деньги у предков?
Малфои начали богатеть очень давно, в XI веке. Они прибыли в Англию вместе с будущим королем, Вильгельмом I Завоевателем. Оказывая ему тайные, наверняка волшебные услуги, Малфои получили лучший участок земли в графстве Уилтшир.
После получения стартового капитала, по слухам, Малфои начинают активно проводить экономические операции с маглами. На протяжении веков семья успешно занималась магловской валютой и активами, увеличивая свое богатство.
Так продолжалось до 1692 года, когда магическое сообщество приняло «Статут о секретности». Документ предписал всему волшебному миру уйти в подполье и скрывать свое существование от маглов.
Малфои линии партии перечить не стали и порвали все связи с неволшебниками, рьяно поддерживая новый закон и делая вид, что с маглами никогда и не общались. Судя по всему, заработали они к этому моменту достаточно. В 2006 году Forbes оценил состояние Малфоев в $1,3 миллиарда. В 2024 году это около ₽120 миллиардов (при условии, что деньги не тратили).
С Поттерами все проще. Свое состояние Гарри получил от родителей. Правда, погибли они в возрасте 20 лет, откуда у них состояние? Тоже наследство! Львиную долю состояния Поттеров сколотил дедушка Гарри — Флимонт Поттер. Флимонт создал волшебное зелье «Простоблеск» — средство для укладки волос и лечения кожи головы. Зелье было продуктом революционным, и перед уходом на пенсию Флимонт продал компанию, а деньги сложил в сейф в Гринготтсе. По разным оценкам фанатов, на начало серии в сейфе Гарри лежало от 50 тысяч до 319 тысяч галлеонов, то есть от ₽30 до ₽180 миллионов.
Словом, если у вас нет успешных магических предков, то на богатую жизнь в волшебном мире можете не рассчитывать.
Резюме
Что мы имеем? Выглядит все не очень радужно. Веселые 7 лет в Хогвартсе быстро сменятся рутинной работой бюрократа в Министерстве или, если повезет, торговлей в Косом Переулке и Хогсмиде. Если у вас нет богатых предков, пробиться в обществе будет очень сложно. В общем, стагнация.
Предпринимательскую жилку также проявить не выйдет. Торговать с внешним миром запрещено, денег на стартап взять неоткуда, ведь единственный банк Гринготтс не выдает кредитов. И состояние свое, коль скоро оно имеется, вам не приумножить: даже депозитов нет как явления, что и говорить о более доходных инструментах для инвестирования.
Удобством расчетов также не пахнет: банк утопает в собственной бюрократии, отказываясь от каких-либо новых методов расчета, хотя бы в виде чеков.
Министерство магии стремится контролировать все: от внешней торговли до толщины стенок котлов, ограничивая конкуренцию, что делает его достаточно авторитарным органом. Это не учитывая рабский труд эльфов, на который Министерство не обращает внимание!
Словом, финансовая и рыночная система мира Гарри Поттера нуждается в кардинальных реформах, причем на всех уровнях. Сходу даже непонятно, с чего начинать изменения.
Может быть, для этого есть какое-то особо секретное заклинание?
Статья подготовлена аналитиками Market Power специально для проекта Финансы Mail
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