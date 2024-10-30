Посредники захватили рынок платежей в Китай

Платежные агенты значительно усилили свои позиции на рынке, считает управляющий партнёр юридической фирмы FTL Advisers Наталья Пацева. Она отмечает, что многие крупные российские банки предлагают клиентам воспользоваться услугами агентов, что позволяет избежать создания собственной контролируемой инфраструктуры, такой как зарубежные компании или счета. Агенты, в свою очередь, берут процент от суммы планируемых платежей в качестве вознаграждения.
В то время, как некоторые китайские банки избегают любых ассоциаций с Россией, включая русские имена, названия и адреса, ряд других, в частности, сельские банки Китая и шанхайский филиал ВТБ, по словам логиста из КНР Уильяма Сона, готовы принимать платежи в юанях из России. Сон отмечает, что «ВТБ Шанхай» является «очень хорошим и стабильным платежным каналом».
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