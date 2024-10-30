Посредники захватили рынок платежей в Китай

Работа с посредниками стала ключевым способом для российского бизнеса оплачивать импорт из Китая. На данный момент, по оценке источников «Ведомостей» в банковской и юридической сферах, через платежных агентов проходит уже порядка 70−80% всех платежей. До введения санкций в июне против Московской биржи агентские схемы занимали лишь 15−20% в общей структуре платежей.