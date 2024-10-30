Подсчитан уровень дохода, необходимый для оплаты ипотеки в мегаполисах

По расчетам редакции «РБК-Недвижимости», для оплаты ипотеки в крупных городах России, при средних ставках около 25%, необходимо иметь ежемесячный доход от 111,3 тыс. руб. до 346,4 тыс. руб. Средний ипотечный платеж рассчитан с учетом срока в 25 лет, первого взноса в 30% и ставки в 25,4% годовых. На ежемесячное погашение предполагается тратить от 50% до 60% дохода. В июле 2024 года при ставке 18% годовых диапазон необходимого дохода варьировался от 74,3 тыс. руб. до 233,9 тыс. руб., что на 50% меньше, чем текущие требования.
Наиболее дорогая ипотека сейчас в Москве, где для однокомнатной квартиры стоимостью 14 млн руб. необходимо зарабатывать около 346,4 тыс. руб., чтобы покрыть ежемесячный платеж в 207,8 тыс. руб. В Санкт-Петербурге, с аналогичными условиями для квартиры за 9,5 млн руб., ежемесячный платеж составит 141 тыс. руб., а доход должен быть минимум 235 тыс. руб.
Среди лидеров по дороговизне также значится Казань, где однушка за 8,5 млн руб. требует платежа в 126,1 тыс. руб., а дохода — около 210,2 тыс. руб. В пятерку мегаполисов с высокими требованиями к доходу входят Краснодар и Нижний Новгород, где ежемесячный доход для оплаты ипотеки должен составлять от 153,3 до 185,5 тыс. руб.
Самыме доступные условия — у жителей Воронежа. Здесь ежемесячный платеж составляет около 66,7 тыс. руб., а минимальный необходимый доход — 111,3 тыс. руб., благодаря сравнительно низкой стоимости жилья.
«Доступность рыночных ставок сейчас существенно ограничена. Бесспорно, такие выплаты по кредиту может позволить себе не каждая семья,» — подчеркивает Александр Цыганов, заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования Финансового университета при Правительстве РФ.
Алексей Попов, руководитель «ЦИАН. Аналитики», добавляет, что даже те, кто зарабатывает 346,4 тыс. руб., вряд ли готовы рассматривать возможность ипотеки при таких высоких ставках.
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