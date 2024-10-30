Подсчитан уровень дохода, необходимый для оплаты ипотеки в мегаполисах

По расчетам редакции «РБК-Недвижимости», для оплаты ипотеки в крупных городах России, при средних ставках около 25%, необходимо иметь ежемесячный доход от 111,3 тыс. руб. до 346,4 тыс. руб. Средний ипотечный платеж рассчитан с учетом срока в 25 лет, первого взноса в 30% и ставки в 25,4% годовых. На ежемесячное погашение предполагается тратить от 50% до 60% дохода. В июле 2024 года при ставке 18% годовых диапазон необходимого дохода варьировался от 74,3 тыс. руб. до 233,9 тыс. руб., что на 50% меньше, чем текущие требования.