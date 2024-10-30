Нефть расстается с деньгами. В ближайшие годы сырьевые цены будут падать

Мировые цены на сырьевые товары в 2025 году могут упасть до пятилетних минимумов, следует из прогноза Всемирного банка (ВБ). Основная причина — заметное превышение предложения нефти над спросом. Влияние на цены максимального с пандемии избытка предложения не будет компенсировано даже усилением конфликта на Ближнем Востоке. По прогнозам ВБ, средняя цена на нефть Brent составит $80 за баррель в этом году, $73 — в 2025-м и $72 — в 2026-м. Бюджет РФ сверстан из цены $70 за баррель — но не Brent, а Urals, которая сейчас торгуется с дисконтом в $12,5 за баррель, и этот дисконт может вырасти. При цене отсечения «бюджетного правила» в $60 за баррель это может вызвать траты ФНБ вместо его пополнения в ближайшие годы. В развивающихся странах снижение цен на энергоносители будет снижать инфляцию, а в развитых — замедлить энергопереход, который в краткосрочной перспективе будет все менее выгодным.